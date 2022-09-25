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Vitalik Buterin 2 Altcoin’e Dikkat Çekti: Sırada…!

Ethereum'un (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin, İş Kanıtı (PoW) mekanizması ile çalışan 2 blok zinciri protokolünün yakın gelecekte Hisse Kanıtı (PoS) sistemine geçebileceğini öne sürdü.
20:00
25 Eylül 2022
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Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum’un (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin, İş Kanıtı (PoW) mekanizması ile çalışan 2 blok zinciri protokolünün yakın gelecekte Hisse Kanıtı (PoS) sistemine geçebileceğini öne sürdü.

Sırada Dogecoin (DOGE) ve Zcash (ZEC) Var!

Vitalik Buterin ayrıca 2022 Mainnet blockchain etkinliği sırasında Merge hakkında konuştu ve Ethereum’un gelişimindeki bir sonraki büyük adım olan Surge hakkında önemli açıklamalar yaptı. Ethereum, iş kanıtından hisse kanıtına başarılı bir şekilde geçiş yapan ilk büyük ölçekli blok zinciri protokolü olmayı başararak 15 Eylül’de tarih yazdı. Ethereum Vakfı, enerji tüketiminin %99,9 azaldığını iddia etse de, bu önemli değişikliğin sonuçları ağ güvenliği, ölçeklenebilirlik ve kullanım açısından henüz görülmedi. Mainnet etkinliğinde tüm PoW ağlarının Ethereum örneğini izlemesi gerekip gerekmediği sorulduğunda, Vitalik Buterin 2 altcoin projesine dikkat çekti.

Buterin, Dogecoin (DOGE) ve Zcash‘in (ZEC) yeni sistemi kucaklayan sıradaki altcoin’ler olabileceğine inanıyor. İlginç bir şekilde, hem Dogecoin hem de Zcash’in geliştiricileri, PoS’a sistemine geçişe dair daha önce açıklamalar yapmıştı. Zcash, 2022’nin ortalarında bu adımın olası artıları ve eksileri gözden geçirdi. Merge heyecanı dinerken Buterin, Ethereum’un yol haritasının bir sonraki bölümünü olan Surge’i özetledi. Yönetici, Surge’ün “aşamalar halinde gerçekleşeceği” için Merge gibi tek bir etkinlik olmayacağını söyledi.

Ethereum’da ‘Surge’ Geliyor!

Bu, Buterin’in Zcash’i POS’e geçmesi için ilk daveti değil. Buterin, aynı şeyi 2018’de de söyledi. Proje lideri Zooko, kritik geçiş döneminde nelerin yanlış gittiğini görebilmek için önce Ethereum’un bu sisteme geçmesini beklediğini vurguladı. Bu senenin başında Vitalik’in, meme coin’i PoW’dan PoS’a geçirmek için Dogecoin Vakfı ile birlikte çalıştığı bildirildi. Ancak geçişin ne zaman gerçekleşeceği konusunda kesin bir tarih yok.

Buterin’e göre mahremiyet dışında bir projede en önemli şey ölçeklenebilirlik, özellikle ücretler açısından. Bir blok zincirinin ana akım teknolojiye kıyasla uygulanabilirliği, bir işlem göndermenin maliyetinin 3 dolar mı yoksa 3 sent mi olduğuna bağlı olacaktır. Buterin daha önce Ethereum’un Merge’ten sonra yalnızca %55 oranında tamamlanmış sayılacağını söylemişti. Ethereum Vakfı, Surge’nin parçalama (sharding) teknolojisini uygulayacağını ve Ethereum’un işlem hızını saniyede 20’den yaklaşık 100.000’e büyük ölçüde artıracağını söyledi.

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