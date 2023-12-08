VanEck Analistlerinden Bitcoin Tahmini: 2024 Yılında BTC İçin 160.000 Dolar Hedefleniyor

8 Aralık’ta yayınlanan yeni bir rapora göre yatırım yöneticisi VanEck, uzun zamandır tahmin edilen ABD resesyonunun nihayet gelecek yıl yaşanacağını öngörmesine rağmen beklenen spot ETF onayları ve yaklaşan halving etkinliğinin dördüncü çeyrekte Bitcoin için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin görülmesini sağlayacağını iddia etti.

Bitcoin Fiyatı Yükselişine Devam Edecek

VanEck analistleri Matthew Sigel ve Patrick Bush yavaşlayan ekonomik ivme ve düşüşe geçen enflasyonun yaşanabilecek şoklara karşı daha savunmasız bırakması nedeni ile ABD ekonomisinin 2024’ün ilk yarısında resesyona girmesini bekliyor. Bu öngörüler ile birlikte analistler, onaylanmaları halinde 1. çeyrekte ABD cephesine spot Bitcoin ETF fonlarına 2,4 milyar dolardan fazla para girişi olacağını ve bu ürünlerin Bitcoin fiyatını yüksek tutacağını tahmin ediyor.

VanEck, spot Bitcoin ETF ürünlerinin birçok aracı kurumda sıfır komisyonla yaklaşık %0,1 iskonto ile işlem göreceğine ve talebi karşılacağına inanıyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu henüz ABD’de bir spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamadı ancak daha önce 2021’de vadeli işlemlere dayalı fonları onaylamıştı.

SEC’in VanEck’in yanı sıra BlackRock, Bitwise, WisdomTree, Invesco, Fidelity ve Valkyrie gibi şirketlerin başvurularını onaylama, reddetme ya da erteleme kararı için bir sonraki son tarihin Ocak ayı ortası olması bekleniyor. Bloomberg analisti James Seyffart kısa bir süre önce potansiyel spot Bitcoin ETF onayı için sürecin 5 Ocak ile 10 Ocak arasında gerçekleşmesi beklediğini açıklamıştı.

Bitcoin İçin 160.000 Dolar Hedefi

Bitcoin’de beklenen dördüncü halving etkinliğinin Nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor ve 2016 ila 2017 ve 2020 ila 2021 yılları arasında kripto para birimi için önemli artışlardan önce gerçekleşen halving etkinlikleri ile birlikte bir başka potansiyel etken. VanEck analistleri, halving sonrası Bitcoin’in 48.000 doların üzerine çıkması ve madencilerin çok daha iyi bilançolar sayesinde ödül yarılanması sürecinden zararsız çıkmasını bekliyor.

Analistler bu gelişmeler ile birlikte Bitcoin’in ABD seçim yılında başkanlık boyutunda bir endişe duvarına tırmanarak Kasım ayına kadar tüm zamanların en yüksek seviyesine ve hatta 160.000 dolara kadar önemli bir döngü zirvesine ulaşmasını bekliyor. Raporda bu konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi: