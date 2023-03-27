Kıdemli kripto para analisti piyasalara dair iyimserliğini koruyor hatta bir müjde de veriyor.

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Bitcoin fiyatı yeniden 28.000 dolar seviyesine yakın alıcı buluyor ve son 9 ayın kayıpları büyük ölçüde telafi edildi. En azından Bitcoin cephesinde Haziran ayı seviyeleri geri kazanıldı. Peki ya altcoinler? Onlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çok sayıda kripto para haziran ayındaki fiyatının oldukça altında bulunuyor.

Kripto Paralar Yorum

Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen popüler analist Tone Vays, Bitcoin’in mevcut konsolidasyonunun yakın zamanda bir kırılmayla sonuçlanacağını düşünüyor. Son piyasa analizinde Bitcoin’in konsolidasyonunun BTC’nin trendine devam etmeden önce bir nefes almasına izin verdiği için sağlıklı olduğunu söylüyor. Bitcoin’in geçen yılki ayı piyasasının zirvesinde nasıl konsolide olduğuna dair bir örnek veren Vays’e göre, Bitcoin 20.000 dolarlık kilit psikolojik alanın altına inmeden önce Mayıs ve Haziran 2022 arasında bir süre soğumuştu.

“Konsolidasyonlar trendlerin devam etmesine yol açma eğilimindedir… Bunu burada Mayıs 2022’de gördük. Büyük bir düşüşün ardından gelen konsolidasyon başka bir büyük düşüşe yol açtı.”

Vays düşüş örneği verse de, BTC’nin 27.500 dolar ile 28.500 dolar arasında konsolide olduğu için yükseliş trendinde kaldığını söylüyor.

“Şimdi yeni bir aralığımız var ve bakalım şimdi aralığın tepesine doğru mu gideceğiz? Burada iyimserim ve bu konsolidasyonun iyi olduğunu düşünüyorum ve 27.500 ila 28.500 dolar arasında ne kadar çok zaman geçirirsek, kırılma o kadar iyi olacak”.

Bitcoin Yükselecek

Aylık grafiği inceleyen ünlü analist Bitcoin fiyatının net biçimde yükseleceğini tahmin ediyor. Tone, piyasa katılımcılarının bir varlığı biriktirip biriktirmediğini izleyen bir gösterge olan CMF için yukarı yönlü ciddi potansiyelin olduğunu vurguluyor. Ayrıca, trendin tersine dönme göstergesi olan hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) göstergesi için de aynı durumun söz konusu olduğunu söylüyor. Bir momentum göstergesi olan göreceli güç endeksine (RSI) gelince, Vays aylık zaman diliminde aşırı alım bölgesine yaklaşmaya başladığını söylüyor.

“Bitcoin’de çok ilginç bir dönemdeyiz. Aylık göstergelere bakın. Temel aylık göstergeler – RSI, MACD ve CMF – süper yükselişte. RSI biraz aşırı ısınıyor, ancak bunun dışında süper yükselişteler.”

Eğer Vays haklı çıkarsa Bitcoin fiyatının önümüzdeki günlerde uzun bir aranın ardından yeniden 30.000 dolar seviyesini aştığını görebiliriz. 2021 yılında dip olarak görülen 30.000 dolar bölgesi geçtiğimiz yıl yaşananlardan sonra artık yeni zirvelerde adını geçirir oldu.

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