Vakit Geldi Mi? Market Sıralaması Böyle Söylüyor! Yatırımcıların Gözü Bu 3 Altcoin’in Üzerinde!

Merkezi olmayan finans (DeFi) ekosisteminde kilitlenen toplam değer (TVL) güçlü bir biçimde arttı ve 50 milyar doların üzerinde kalmaya devam ediyor. İlginç bir şekilde bahsedilen bu 50 milyar dolarlık değer DeFi’nin sahip olduğu dolar değerinin bazı ülkelerin GSYH’sinin üzerinde kalmasını sağlıyor.

DeFi’nın Yıldızları Bunlar

Ethereum’un (ETH) %50’ye yakın bir oranla toplam TVL’yi sırtladığını ve Web3 lideri olduğunu görebiliyoruz. Buna rağmen bazı rakipleri sürekli olarak yatırımcıların ve geliştiricilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu süreçte Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX), DeFi ekosistemlerini geliştirmeye devam ediyorlar.

Bunun yanı sıra, bu katman-1 blockchain’lerin sahip oldukları token’larda da güçlü fiyat hareketleri görüldü. Aynı durum, Ethereum’un ve ETH için de geçerli. DeFi sisteminde büyüme arttıkça, altcoin’in değeri de artıyor ve alıcıları ödüllendirmeye devam ediyor. DefiLlama tarafından sağlanan veriler aşağıda market hacmi bakımından en iyi üç DeFi projesini ortaya koydu.

Ethereum (ETH) Yorumlar

Ethereum, yazım saati itibariyle son 24 saatte %1,6 düşüş yaşandı. Yaşanan düşüşün ardından 2.160 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Geçmişe bakıldığında ETH, 1 Ocak’taki 1.196,61 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve fiyat %83 oranında arttı.

Ethereum listeye giren DeFi projeleri içinde en düşük MCap/TVL oranına sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu metriğin mantığı, toplam piyasa değerini bir projenin kilitlenen toplam değerine bölerek elde edilmesiyle oluşmasıdır ve aşırı alım veya aşırı satım durumlarının hesaplanmasını sağlar. Buna bağlı olarak, ortaya çıkan daha düşük oranlar aşırı satış gerçekleşen varlıkları ortaya koyarken, daha yüksek oranlar aşırı alımları işaret eder.

Bu doğrultuda bakıldığında ETH, 969 protokolü arasında bölünmüş 28,128 milyar dolar toplam kilitli değer ile 9,5 oranına sahip. Ethereum’un TVL’si aylık yükselişle birlikte güçlü bir yapıya işaret etti ve bir ayda %15 artış gösterdi. Son 24 saatlik DeFi hacmi 1,83 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Solana (SOL) Coin Son Durum

Yakın zamanda Solana, 1 milyar dolarlık TVL’ye sahip oldu ve bunun ardından ile ilk 5 DeFi projesi arasına girdi. Geçen yıl yaşanan sıkıntılı sürecin ardından Sürekli büyüyen bu ekosistemle SOL, merkezi olmayan finans konusunda dedikodu yapan yatırımcılar için ilginç bir alım fırsatı olarak görülüyor olabilir.

Solana yazım saati itibariyle %5,8 düşüşle 64,71 dolardan işlem görüyor. Buna rağmen SOL’un 2023’teki en düşük fiyatına işaret eden 9,96 dolardan bugüne kadar %575’lik inanılmaz bir artış gösterdiğini de unutmamak gerekiyor.

Ortaya çıkan bu performans, SOL’un 32,72 olan MCap/TVL oranında görülen olumsuzluğu ortaya çıkarıyor ve kripto paranın aşırı satın alınmış bir varlık olabileceğini ortaya çıkarıyor. Buna rağmen piyasada oluşabilecek alım artışı, Solana ekosisteminin değerini arttırmaya devam ederse bu aşırı satın alınmışlık hissini değişebilir ve token’ın artan talebini haklı çıkarabilir.

Avalanche (AVAX) Coin Son Durum

Solana’nın hemen ardından ise Avalanche geliyor. TVL bakımından altıncı sırada yer alan Avalanche, kripto para yatırımcıları için umut verici bir çizgide hareket etmeye devam ediyor. Avalanche DeFi ekosistemi içerisinde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Buna rağmen yerel token’ı AVAX fiyat hareketinde geride kaldı.

AVAX’ın MCap/TVL oranı 15,84 olarak hesaplanmıştır ve 349 protokolle 900 milyon dolar toplam değer kilitli tutulmaktadır. Bu, Solana ve 117 protokolünden yalnızca 26 milyon dolar daha az olarak hesaplanıyor. Daha da önemlisi her iki ekosistem de son 30 günlük süreçte %40’tan fazla artış yaşadı.

Bu arada, AVAX fiyatı yazım saati itibariyle gün içinde %8 düşüşle 34 dolara geriledi. Ayrıca AVAX, yılın başında 10,89 dolardan işlem görüyordu ancak %240 artış yaşadı ve yatırımcılarını mutlu etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.