Kripto para piyasaları Haziran ayından bu yana güzel haberlere rağmen kalıcı yükselişlerden yoksun. Peki sırada ne var? Uzmanlar bu konuda ikiye bölünmüş durumda ancak bir sonraki büyük hareket için kritik seviyeler hemen hemen aynı. Yani BTC fiyatı bir noktada dar aralıktan kurtulacak ve hedefine koşacak.

Kripto Para Uzmanlarından Tavsiyeler

BTC fiyatı 28.000 doların üzerinde bir yerel zirve belirledikten sonra tekrar geri çekildi. Ancak buna rağmen uzun vadeli trend çizgisini koruyor oluşu yatırımcıları iyimserliğini besliyor. Kritik seviye 200 günlük üssel hareketli ortalama bölgesi ve bu 27.180 dolar seviyesinde bulunuyor. Bazı saatlik mumların 31 Ağustos’a kadar aşağıda kapanması daha önemli bir kırılmayı tetiklemek için yeterli olmadı ve Bitcoin fiyatı 200 günlük EMA’yı Ağustos aylık kapanışına kadar başarıyla tutuyor.

Popüler kripto analisti Moustache, X hesabından şunları paylaştı;

“Çok fazla insan daha iyi bir giriş noktası bekliyor ancak bu hayallerinin gerçekleşeceğini pek sanmıyorum”.

Bu bakış açısı birçok analist 25.000 dolara tekrar bir dönüş beklerken ilgi çekici görünüyor. Çok sayıda uzman son rallinin Grayscale kararıyla geçici bir hareket olduğunu savunsa de SEC önemli ölçüde köşeye sıkıştı.

Bitcoin Fiyatı Yükselecek Mi?

Jelle takma adıyla tanınan diğer bir analist de iyimser açıklamalarda bulundu. Aslına bakarsanız analistlerin bir görüşte ittifak etmesi çok da kesin sonuçlar doğurmuyor. Örneğin mahkeme kararına kadar uzmanların çoğu 22.000 dolara doğru bir düşüşün gerçekleşeceğini söylüyordu. Ancak haksız çıktılar, Yargıçlar onları yanılttı.

Jelle şunları söyledi;

“Bu tam istediğim şey, yükseliş senaryoma da uyuyor. Hızlı yükseliş, ardından sığ geri çekilme ve kilit bölgenin tutulması. Fiyat daha yükseğe gitmek için hazırlanıyor.”

Mevcut iklimde temkinli davranan trader Rekt Capital yükseliş hissiyatında yeniden canlanma gerektiğini söyledi. Analiste göre fiyat düşüşü henüz sona ermemiş olabilir. Mahkeme kararına rağmen bazı uzmanlar piyasalarda düşüşün sürmesini bekliyor.

Material Indicators 27.760 ve 24.750 dolar seviyelerinin bir sonraki büyük hareket için kırılma bölgesi olacağını söyledi.