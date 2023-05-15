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Uzmanların Güncel Kripto Para Tahminleri! Bitcoin 27.600 Dolar!

Özet

  • QCP Capital: DXY düşüşü BTC için yükseliş getirecek.
  • Moustache: Orta vadede kripto yükselişi sürecek.
  • Trader Tardigrade: 19 Mayıs Powell konuşması kritik öneme sahip.
20:50
15 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatını yazı hazırlandığı sırada dirence dönüşmemesi gereken 27.600 dolar seviyesinde bulunuyor. Kripto para yatırımcılarını endişelendiren 26.000 dolar altı testler şimdilik sona ermiş gibi görünüyor. Peki bundan sonra ne olacak? Kripto para yatırımcılarını neler bekliyor? Uzmanların güncel piyasa görüşlerini ele alıyoruz.

Bitcoin Uzman Yorumları

Moustache takma adıyla bilinen popüler analist mevcut zayıf fiyat hareketlerini Bitcoin ve altcoinlerin “nefes alması” olarak yorumladı. Büyük volatilite öncesinde soluklanma dönemi olarak güncel durumu değerlendiren isim şunları söyledi;

“Görüşler değişmedi. İşler iyice çığırından çıkmadan önce biraz soluklanalım. Ayılara: Bir kez söyleyeceğim ve bir daha asla söylemeyeceğim. Aylık bir grafiği günlük bir grafikle karşılaştıramazsınız.”

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Kripto alanında uzman diğer bir isim Trader Tardigrade ve o da haftalık RSI’a dikkat çekerek yükseliş beklentisini korudu. Ona göre, haftalık kapanış bile iyimserlik için bir sebepti. 19 Mayıs tarihinde Fed başkanının yapacağı açıklamalar onun için haftanın en kritik gelişmesiydi. Önceki hafta gelen veriler ve güncel duruma dair Powell’ın yorumları kritik olacak.

QCP Capital, 12 Mayıs’taki piyasa güncellemesinde, risk varlıklarının yeşil ışık alması için gereken kilit olay olarak ABD Dolar Endeksi (DXY) için aşağı yönlü bir dönüşe dikkat çekiyor.

“USD’nin gücünü BTC’yi sınırlayan ana neden olarak görüyoruz, bu da piyasanın ABD hükümeti ve Mt. Gox’tan gelecek büyük arz gibi bilinen düşüş faktörlerini suçlayan refleksivitesine yol açtı”.

DXY 14 Mayıs’a kadar bir hafta boyunca toparlandı ve geçen yılın Nisan ayından bu yana en düşük seviyelerine yakın olan 101 bölgesine indi. Bu yıl birçok kez tekrar eden bu hareketler artık klasikleşti.

On-chain analiz şirketi Santiment, gün içinde yayınladığı raporda, memecoin’lere olan ilginin de dağıldığını ve ilginin geniş çaplı bir soğumayla stablecoinlere geri döndüğünü açıkladı. Ayı piyasalarındaki sığ likidite bu ay meme coinlerin devasa kazançlar elde etmesini sağlamıştı.

Santiment şunları yazdı;

“Traderlar durgun piyasalardan rahatsız olmaya devam ediyor. Stablecoinler, tipik olarak piyasalara olan ilgisizliğin göstergesi olarak sosyal hacim artışları görüyor. HEX, PEPE gibi hype varlıkları büyük düşüşler yaşadı.”

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