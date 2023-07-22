Yakından takip edilen kripto analisti Michael van de Poppe, bir hafta içinde yüzde 4,5’lik bir düşmesinin ardından Bitcoin (BTC) için birden fazla senaryo ortaya koydu. Analist BTC’nin daha fazla volatilite göreceğini ve bir yükseliş rallisinden önce daha da düşebileceğini öngörüyor.

Bitcoin’de En Muhtemel Senaryoyu Çizdi

Van de Poppe, Bitcoin için bir “aşağı süpürme” ihtimalinin yüksek olduğunu, yani fiyatın daha yüksek seviyeleri geri almaya çalışmadan önce kısa bir süre daha düşük seviyelere inebileceğini belirtti. BTC’nin yukarı doğru hareket etmesi için 30 bin 200 dolar ile 30 bin 400 dolar aralığını geçmesi gerektiğine inanıyor.

Kripto para analisti daha önce de benzer bir tahminde bulunmuş ve BTC’nin önemli bir yukarı doğru hareketten önce düşük seviyelere doğru bir aşağı süpürme yapabileceğini belirtmişti. Van de Poppe’nin şu anki planı, paylaştığı fiyat grafiğinden de görülebileceği gibi Bitcoin’in toparlanmadan önce potansiyel olarak 28 bin 500 dolar seviyesine inmesi.

Öte yandan Van de Poppe, Bitcoin’in çoktan dibe vurmuş olabileceği alternatif bir senaryoya da dikkat çekti. Bu senaryoda 29 bin dolardan BTC almayı planlayan yatırımcıların fiyatın 30 bin 400 doların üzerine çıkması halinde bu alım fırsatını kaçırabileceklerini belirtti.

Bitcoin’de Son Durum

581.9 milyar dolar piyasa değeri ile Bitcoin, son 24 saatte yüzde kaydettiği yüzde 0,46 yükselişle 29 bin 938 dolardan işlem görürken en büyük kripto parayı çevreleyen piyasa duyarlılığı belirsizliğini koruyor.

Van de Poppe gibi piyasa uzmanları ve analistler tarafından çeşitli ihtimaller değerlendiriliyor olsa da her finansal piyasada olduğu gibi, Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanının fiyat hareketleri de makroekonomik koşullar, düzenleyici gelişmeler, kurumsal yatırımcı ilgisi ve yatırımcı duyarlılığı dahil olmak üzere çok sayıda faktöre tabidir. Tüm bunlardan dolayı yatırımcıların piyasayı dikkatle değerlendirmeleri ve bilinçli kararlar almak için farklı senaryoları göz önünde bulundurmaları gerekiyor.