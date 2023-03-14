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Piyasaları ne zaman aşırı iyimserlik kaplasa aniden yeni bir kaos patlak veriyor. Bugün de öyle oldu. Son siyasi gerilimle alakalı detayları düşüş haberinde zaten paylaşmıştık. Bitcoin yeniden 24.500 dolar seviyesinde ve 1.500 dolarlık kazancını sildi. Fakat önümüzdeki Fed toplantısı çok daha önemli ve piyasaların uzun vadeli yönünü bu gelişme belirleyecek.

Fed Faiz Kararı Ne Zaman?

Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak? 22 Mart akşam saat 21:00’da faiz kararı açıklanacak ve yarım saat sonra Powell’ın heyecanla beklenen konuşması başlayacak. Yatırımcılar banka iflaslarının ve son gelen enflasyon verisinin ardından Fed başkanının neler söyleyeceğini merak ediyor. Piyasalar şimdilik 25bp faiz artışını fiyatlıyor. Yıllık enflasyon beklenti dahilinde gelse de aylıkta çekirdek enflasyon bir miktar yüksekti. Yani Fed’in faiz artırım kararından başka çaresi şu ortama rağmen yok gibi.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 24.500 dolar seviyesinde bulunuyor ve 9 ay sonra ilk defa aştığı bölgeyi yeniden kaybetti. Kısa vadede 25.300 dolar altı kapanışlar düşüşün devam edebileceğini gösterir. Buna kar satışlarının eklenmesiyse 23.000 dolar desteğini gündeme getirebilir.

Fed Faiz Kararı Beklentisi

Tamam Fed faiz artırmak zorunda dedik. Peki ama ne kadar? Vantage analisti Jamie Dutta bugün 25bp artışa kesin gözüyle baktığını açıkladı. Bu geçtiğimiz hafta fiyatlanan 50bp artışa göre iyi ancak daha iyisi de var. Dutta faizlerin bu toplantıda artık son kez artırılacağını ve Fed’in üzerindeki bankacılık krizi baskısı nedeniyle piyasaları %4,95’lik tavan faizle izlemeye başlayacağını yazdı. Halen %2’lik enflasyon hedefini yakalayamamış olan Fed’in böyle bir adım atması piyasaları fazlasıyla rahatlatacaktır.

Fed’in faiz kararı toplantıdan yaklaşık 1 hafta öncesine göre büyük ölçüde belli olur. Ancak Mart faiz kararı herkes için sürpriz olacak. Dev finans şirketleri bile tahminlerini yaparken ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı bankacılık krizinin Fed’i durduracağını düşünürken diğerleri tam tersine inanıyor. Öte yandan yaklaşık 1 yıldır agresif faiz artışlarıyla enflasyonu devirmeye çalışan Powell için gevşeme kararı gerçekten zor olacak. Hatta böyle bir adım atmayabilir. Yaygın kanaat 25bp artış yönünde olsa da Fed’in faiz tavanına ulaştığını açıklama ihtimali zayıf görünüyor.

22 Mart Fed toplantısı için beklenti son gelen verilerin ardından +70% 25bp artışa kaydı.