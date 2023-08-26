Bitcoin sığ volatiliteyi geride bıraktı ancak yaşanan kırılma 2023 Ocak ayındakine hiç benzemiyordu. Bu yılki volatilite artışı heyecan vericiydi. Fiyat yüzde 50’nin üzerinde yükseldi. Bu ay yeniden volatilite grafiğinde Ocak dibini gören BTC bu sefer aşağı kırdı ve bu sefer çift haneli düştü. Peki bundan sonrası için beklentiler ne yönde?

Kripto Para Uzmanı Yorum

X sosyal medya platformundaki popüler kripto para analisti Rekt Capital basit bir soruyu yanıtlamaya çalışıyor. Kral kripto para birimi Eylül ayında 22.000-20.000 dolar seviyelerine kadar düşüş yaşayabilir mi? Bunu az da olsa bazı uzmanlar dillendirmeye başladı. Yatırımcıları endişelendiren bir senaryo olduğu için çoğu böyle bir şeyi aklına getirmek istemiyor. Özellikle birçok altcoin ATL seviyelerine yaklaşmışken BTC düşüşü çok daha derin kayıpların yaşanmasına neden olabilir.

“Bitcoin Eylül Ayında 22.000 Dolara Düşebilir mi? Bu soruyu yanıtlamak için öncelikle Ağustos ayına odaklanmamız gerekiyor. Tarihteki en kötü BTC Ağustos düşüşü neydi? 2014 yılında -17% ve 2015 yılında -18%. BTC şu anda -%16 düşüşte. Eğer BTC bu Ağustos ayında -18% düşecek olursa 24.700 dolara kadar inebilir. Ancak bu geri çekilmenin sonu olmayabilir.”

Kripto Paralar Neden Düşecek?

Analiste göre eğer BTC 24.700 dolara düşerse kayıplar burayla sınırlı kalmayabilir. Daha önce birçok kez paylaştığı grafiklere dikkat çekti. Analistin daha fazla düşüş konusunda endişelenmesini gerektiren 2 neden var. Biri zaten ezberlediğimiz en son 22 Ağustos tarihinde paylaştığımız ikili dip grafiğidir. Peki diğeri? Rekt Capital şunları söylüyor;

“Birincisi BTC bir Çift Tepe oluşturuyor. İkincisi BTC Eylül ayında tek haneli düşüşler yaşama eğilimindedir.”

İkili tepe, teknik analizde bir aşağı dönüş formasyonudur. Bir varlığın fiyatı iki kez yüksek bir noktaya ulaştığında ve arada küçük bir düşüş olduğunda ortaya çıkar. Rekt Capital’e göre, çift tepe noktasının teyit edilmesi BTC için çift haneli yüzde kayıplarına yol açarak kral kriptoyu 22.000 dolara itebilir.