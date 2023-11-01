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  •   Uzmandan Bitcoin’de Kritik Kırılma Bekleyişi: Yükseliş Mi, Geri Çekilme Mi?

Uzmandan Bitcoin’de Kritik Kırılma Bekleyişi: Yükseliş Mi, Geri Çekilme Mi?

Özet

  • Analist Tone Vays, Bitcoin'in yakın zamanda %10'a varan bir artışla 33.701-34.858 dolar arasında önemli bir konsolidasyon kanalında olduğunu ve bu durumun yükseliş eğilimine işaret ettiğini belirtti.
  • Vays'a göre, 33.500 doların üzerindeki kırılma durumunda Bitcoin'de %8 ila %10 oranında bir yükseliş bekleniyor ve olası bir geri çekilmeye karşı 28.000 dolar seviyesi devasa bir destek olarak öne çıkıyor.
  • Analist, teknik göstergelere dayanarak Bitcoin'in önümüzdeki dönemde yükselebileceğini, ancak hareketli ortalamaların da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
04:00
1 Kasım 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para piyasalarının tanınan isimlerinden biri olan analist Bitcoin‘i (BTC) önemli bir yükselişe hazırlayabilecek bir model oluşturduğunu öne sürdü. Analist açıklamalarında yakın zaman içerisinde de lider kripto para biriminin önemli bir yol kat edebileceğini belirtti.

Bitcoin’de Yüzde 10 Yükseliş  Açıklaması

Tecrübeli analist Tone Vays yeni açıklamalarında takipçilerine Bitcoin’in yakın zaman içerisinde mevcut fiyatından yaklaşık %10 oranında artabileceğini öne sürdü. Tone Vays, Bitcoin’in yaklaşık 34.858 ila 33.701 dolar arasında çok önemli bir kanalda konsolide olması nedeniyle dört saatlik grafikte yükseliş fiyat modeli gösterdiğini öne sürdü. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Dört saatlik grafikte 33.500 doları geçmediği sürece yükseliş eğilimi var. Artık gerçekten bir kanal yerleştirebiliriz. Bu muhteşem bir kanal. Artık kanalın ortasındayız. Büyük olasılıkla yukarı yönlü bir kırılma yaşayacağız. Bakalım ne kadar sürecek. Bunun bir çöküşten ziyade bir kopuş olması daha muhtemel. Patlak vermesine gerek yok. Teknik olarak her iki yönde de olabilir.

Bitcoin’de Olumsuz Senaryo

Kıdemli analist açıklamalarında kırılma onaylandıktan sonra %8 ila yüzde 10 oranında bir yükseliş yönünde olası bir hedef veriyor. Vays ayrıca eğer Bitcoin geri çekilirse, birkaç önemli hareketli ortalamanın muhtemel destek olarak bulunduğu 30.000 dolar seviyesinden önce dibe vurabileceğini belirtti. Analist açıklamalarında son olarak şunları söyledi:

BTC’de 28.000 dolar seviyesi devasa bir destek alanı. Bu kritik alanı seviyorum. Bitcoin fiyatının bu destek alanına çekilmesi şaşırtıcı olurdu. Ancak ne kadar uzun sürerse hareketli ortalamalar da o kadar yükselir. Yani sonunda geri çekildiğinde… Belki sadece 31.000 dolara çıkabilir. Bakalım bu hareketli ortalamalar ne kadar hızlı yükselebilecek.

Sonuç olarak analiste göre, Bitcoin kritik seviyelerde konsolide oluyor ve 33.500 dolar kırılırsa %8-10 artış potansiyeli var. Bitcoin yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre 34.368 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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