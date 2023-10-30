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Uzman Analistten Kritik Yorum: “Bitcoin’e Yönelim Artabilir!”

Özet

  • Kripto analisti Benjamin Cowen, Federal Reserve'in faiz oranlarını düşürmeyi düşünmeyeceğini, düzen bozulana kadar riskli varlıkları desteklemeye devam edeceğini öne sürdü.
  • Cowen, S&P 500 endeksindeki düşüşün Fed'in dikkatini çekeceğini ve bu durumun altcoin piyasasını etkileyebileceğini belirtti.
  • Cowen, borsa yüksek olduğu sürece Bitcoin'in piyasa dominesinin artacağına inanıyor; bu da altcoin'lerin geride kalabileceği anlamına geliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
00:07
30 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para piyasalarında yakından takip edilen analist Federal Rezerv’in, düzen bozuluncaya kadar altcoinler gibi riskli varlıklar pahasına oranları muhtemelen daha uzun süre yüksek tutacağını belirtti.

Analistten Düzeltme Beklentisi

Yeni açıklamalarında kripto para analisti Benjamin Cowen YouTube üzerinden takipçilerine, S&P 500 ciddi bir düzeltici harekete tanık olana kadar Federal Reserve’in faiz oranlarını düşürmeyi umursamayacağını öne sürdü. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Likidite yüksek riskten düşük riske doğru akıyor. Bu daha düşük riskli şeylerin düşmeyeceği anlamına gelmiyor, sadece düştüklerinde bu normalde sonun işaretidir. Çünkü düştüklerinde Fed bunu fark eder. S&P düştüğünde Fed bunu fark etmeye başlar. S&P 4.600 seviyesindeyken Fed’in umurunda olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır, çok yüksek. 4.100’ü umursuyorlar mı? Muhtemelen değil. 3.500 ya da 3.400 olmasını umursayacaklar mı? Evet, umursamaya başlayacaklar ve o zaman kesmeye başlayacaklar sanırım. Altcoinlerin Bitcoin aleyhine ne zaman döneceğini merak ediyorsanız S&P’yi izleyin.

Benjamin Cowen borsa yüksek kaldığı sürece, Bitcoin’e (BTC) ait toplam piyasa değerinin yüzdesini izleyen Bitcoin hakimiyeti (BTC.D) grafiğinin yükselmeye devam edeceğine ve bunun da birçok altcoin’in geride kalmasına neden olacağına inanıyor.

“Altcoinlere Yönelim Artabilir!”

Analist tarihsel olarak BTC.D’nin, Fed faiz indirimi döngüsüne başladığında yükseliş eğilimini tersine çevirme eğiliminde olduğunu ileri sürdü. Ayrıca o zamana kadar kripto para yatırımcılarının sermayelerini altcoinlerden Bitcoin’e yönlendirmelerini bekliyor. Konu hakkındaki açıklamalarında şunları söyledi:

Kabul edilmesi gereken en önemli şey, Fed’in zaten faiz indirimine başlaması nedeniyle BTC hakimiyetinin geçen döngü Eylül ayında zirveye ulaşmasıdır. Henüz Fed’in faiz indirimine başladığını bile görmedik ve geçen döngüde bu bir veya iki ay daha sürdü. Hakimiyetin zirveye çıktığı ilk faiz indiriminden sonra… Öyleyse neden hakimiyetin zirveye ulaştığı varsayılsın ki?

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