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Uzman Analistten Bitcoin’e Yeşil Işık: “Patlayıcı Hareket Gelebilir!”

Özet

  • Uzman analist Bitcoin'in (BTC) uzun vadeli ölçümlerinin tersine dönmesiyle patlayıcı bir aşamaya gireceğini öne sürdü.
  • Analistin grafikleri, Çin'in tahvil getirisinin düşmesiyle Bitcoin fiyatının artması gerektiğini gösteriyor.
  • TechDev, Bitcoin'in tarihindeki dört tane tüm zamanların en yüksek seviyelerine (ATH) yükselişin her birinden önce gelen üç spesifik sinyalin olduğunu açıkladı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
02:00
3 Kasım 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para piyasalarının tanınan ismi TechDev, Bitcoin’in (BTC) uzun vadeli ölçümlerinin tersine dönmesiyle patlayıcı bir aşamaya girdiğini öne sürdü. BTC adına patlayıcı bir ralli ön gören analist açıklamalarında çarpıcı ifadelere yer verdi.

“Bitcoin’de Patlayıcı Hareket!”

TechDev lakabıyla bilinen uzman kripto para analisti sosyal medya platformu aracılığıyla takipçilerine her 3-3,5 yılda bir, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi için birkaç ay büyümeye işaret eden bir sinyalin geldiğini belirtti. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Her 3 ila 3,5 yılda bir, bu sinyal önümüzdeki birkaç ayın Bitcoin için patlayıcı olacağını söylüyor.

Analistin grafiği, Çin’in tahvilinin 10 yıllık getirisi ABD Doları Endeksi karşısında düştükçe Bitcoin fiyatının da artması gerektiğini gösteriyor. TechDev’e göre göreceli güç endeksi (RSI) ve hareketli ortalama yakınsama/uzlaşma (MACD) gibi diğer uzun vadeli sinyaller, BTC’nin bir kırılmanın eşiğinde olduğunu gösteriyor.

BTC’de Ralli Gereksinimleri

Kripto analisti daha sonra BTC’nin yıllar içinde NASDAQ karşısında yaşadığı kırılmalara dikkat çekerek yatırımcıların borsa karşısında 10 derecelik bir yükseliş sergileyen lider kripto parayı kaçırmak istemediklerini belirtti. Eylül ayında TechDev, Bitcoin’in yukarı doğru bir ralli başlatmak için üç ana gereksinimi karşıladığını açıklamıştı. Yatırımcıya göre, BTC’nin son dört kez tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükselişinin her birinde üç spesifik sinyal görüntülendi. Analist konu hakkında şunların altını çizdi:

Bitcoin’in dört ATH ayarı çalışmasının her birinden önce gelen üç uçlu sinyal: 20 aylık hareketli ortalamanın üzerine kırılma. Aylık MACD boğa çaprazı. Aylık Vortex boğa çaprazı. ~3,5 yıllık bir döngüyle salınan küresel likidite göstergesi. Ayrıca günlük bir büyüme yörüngesi de var.

Bitcoin yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesinden alınana verilere göre son 24 saatte küçük bir artışla 34.271 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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