Uzman Analist Uyardı: Bitcoin’in (BTC) Yükselmesi İçin Bu Gerekliydi! XRP, SOL, ADA ve Memecoin’ler Çakıldı!

Kripto paralarda hafta başlangıcında Asya piyasalarının açılmasının ardından büyük bir satış dalgasına yaşandı. Satış dalgasının ardından küresel kripto piyasa değeri de %5 düşüşle 1,57 trilyon dolara kadar geriledi. Bitcoin fiyatında %7 düşüş yaşanırken, Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA) DOGE ve SHIB gibi yaklaşık 1 ay içerisinde adından en çok söz ettiren altcoin’lerde de büyük satışlar oldu. “Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksinde” de 82’den 80’e gerileme oldu ama buna rağmen hala aşırı açgözlülük bölgesinde.

Kripto Paralar Neden Düşüyor

Geçtiğimiz günlerde bir çok analistin kripto paralarda düşüş yaşanabileceğini belirttiği öngörüleri bulunuyordu. Buna bağlı olarak trader’lar tarafından da kripto piyasasında düzeltme beklentisi bulunuyordu.

Popüler Bitcoin analisti WillyWoo BTC’de gerçekleşen fiyat hareketini işaret etti ve fiyatının geri çekilme yaşanmadan yalnızca 2 aylık süreçte iki katına çıkmasının çok da alışılmış olmadığını ve bir düzeltmenin de normal olduğunu belirtti. Düzeltmelerin ve geri çekilmelerin yaşanması, özellikle ‘aşırı açgözlülük’ sırasında yaşanabilecek sonraki rallilerin teyit edilmesi adına önemli bir yer tutar.

Geçtiğimiz günlerde bu hafta yaklaşan potansiyel bir düzeltme konusunda CME’yi işaret ederek bir uyarıda bulunmuştuk. Yaşanılabilecek bir ralli öncesi 39.700 dolarda bulunan Bitcoin CME Boşluğunun doldurulması gerekebileceği grafiklere yansımıştı. Bu doğrultuda BTC fiyatının bir miktar daha düşmesi yükseliş tetiklenmeden önce mümkün olabilir. Ortaya çıkan bu piyasa durumunun ardından CME ve Binance’de sırasıyla yaklaşık %5 ve %8 oranında açık faiz (OI) likide edildi.

Dahası, CoinGlass verilerine göre ise yalnızca 12 Aralık tarihinde 400 milyon doların üzerinde büyük bir likidasyon gerçekleştiği paylaşıldı. Yalnızca 1 saatlik süreç içerisinde 354 dolarlık long pozisyon likide edildi.

OKX’in BTC-USDT-SWAP’ında 8,23 milyon dolar değerindeki günün en büyük tek likidasyonu gerçekleşti. Süreç içerisinde son 24 saat içinde 119 binden fazla trader likide edildi.

Bitcoin ve Ethereum Fiyatları Daha da Düşecek

Bazı analistlere göre Bitcoin ve Ethereum fiyatları yeni bir geri çekilmeye hazırlanıyor. Trader’lar ve balinaların destek seviyelerine yakın başka bir alım fırsatını kovalamasına bağlı olarak ABD’de işlemlerin başlamasıyla birlikte daha fazla geri çekilmeye tanık olunabilir.

Popüler kripto analisti Credible Crypto, “Beklendiği gibi 40.000 seviyesini geçemedik” şeklinde bir açıklama yaptı. Analiste göre OI’deki tam bir sıfırlama yükseliş piyasası yapısını sağlam bıraktı ve 50.000 doların aşılacağı bir ralli için hazırlıklar yapılıyor. Analist, BTC fiyatının önümüzdeki haftalarda 60.000 dolara ulaşabileceğini düşünüyor. Bunun yanı sıra ETH fiyatının da 3500 dolara ulaşabileceğini düşünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.