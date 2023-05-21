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Uyarı: Boğa Alarmları Çalıyor! Kripto Para İçin Vakit Daralıyor!

Özet

  • Santiment Kasım dibini andıran on-chain sinyaller konusunda uyarıyor.
  • Trend kripto odaklı kelimelerin verisi FTX çöküşünü andırıyor.
  • Bitcoin ağıyla günlük etkileşim kuran cüzdan sayısı Temmuz 2021 seviyelerinde. Tüm bunlar dibe işaret ediyor.
13:00
21 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı 27.000 dolar seviyesine geri döndü ancak henüz beklenen büyük yükselişe başlayabilmiş değil. Kripto para yatırımcıları gelecekteki fiyat hareketlerini daha çok geçmiş verilere bakarak tahmin eder. Elbette bu her zaman size gelecek hakkında doğru fikirler vermez. Örneğin 2022 yılında önceki boğa zirvesinin altında yeni dip görmemiz tarihin bize söylemediği bir şeydi.

Kripto Para Boğası

Blockchain analiz platformu Santiment dijital varlıklar alanındaki korku seviyesinin, trend kripto terimlerine dayanarak, geçen yıl FTX’in çöküşünden sonraki zamana benzediğini söyledi. Peki bu fiyatı neden ilgilendiriyor? O dönemde bu metrik kripto paralar için en derin dibin tamamlandığını söylemişti ve haklı da çıktı. Bugün Bitcoin fiyatı 15.450 dolar seviyesinin çok daha yukarısında bulunuyor.

Santiment şunları yazdı;

“En çok trend olan kripto anahtar kelimelerinin neredeyse tamamının donanım cüzdanları ve güvenlikle ilgili olması korkunun başlıca işaretlerinden biri. FTX’in çöküşünden sonra Kasım ayında yatırımcıların benzer güvenlik endişelerini gördük. Bu, piyasanın dibe vurduğuna işaret ediyordu.”

Bitcoin ve Kripto Tahmin

Santiment ayrıca, Bitcoin‘in fiyatı son zamanlarda 26.000 dolarlı seviyelere gerilerken sosyal medyada kripto kralı hakkındaki sohbet miktarının arttığını ve bunun da BTC’nin yakın vadede sıçrayabileceğini gösteren bir başka sinyal olduğunu fark etti.

“Fiyatın 26.000 bölgesine dönmesiyle yatırımcılar BTC’nin 20.000 ile 25.000 dolar ralığına düşme endişelerini artırıyor. BTC’nin sosyal baskınlığı yeniden yüksek seviyelere sıçradı ki bu tipik bir korku işaretidir. Korku sinyalleri toparlanma olasılığını artırır.”

Son olarak Santiment, Bitcoin işlemlerinin en son 22 ay önce Temmuz 2021’de (ATH hazırlığındayken) 29.000 dibinin görüldüğü seviyelere ulaştığını yazdı.

“Fiyatlar piyasa genelinde düzelirken, Bitcoin’in faydası Mayıs ayında ciddi bir düşüş gösterdi. Temmuz 2021’den bu yana ilk kez, ağ üzerinde işlem yapan günlük 800.000’den az tekil BTC adresi görüyoruz.”

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.156 dolarda bulunuyor.

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