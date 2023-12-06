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Uyanık ORDI Yatırımcısı Olumsuz Açıklamayı Fırsata Çevirdi! Milyonluk Coşku

Özet

  • Bitcoin core geliştiricisi sabah saatlerinde bir açıklama yaptı.
  • ORDI ve BRC-20 token’ları için olumsuz yorumlar yaptı.
  • Bir ORDI yatırımcısı açıklamayı fırsata çevirmiş görünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Bitcoin ve altcoin dünyasında kripto para birimlerinin fiyatlarını etkileyen çok farklı sebepler olabiliyor. Bazen bir gelişme, kimi zaman bir satış, kimi zaman da ise bir açıklama fiyatlara etki edebiliyor. Bugün ORDI isim kripto para biriminde yaşanan düşüş ise bir açıklamanın ardından geldi. Düşüş zirve seviyelerden yaklaşık yüzde 30’u buldu. Ancak bir ORDI yatırımcısı düşüş öncesi açıklamaya odaklanarak satış yaparak bu olumsuz durumu fırsata çevirmiş görünüyor.

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Fırsatları Yakalamak: Taktiksel ORDI İşlemleri Sonuç VeriyorBinance’ten Zamanında Para Çekmek Etkileyici Kazançlar Getiriyor

Fırsatları Yakalamak: Taktiksel ORDI İşlemleri Sonuç Veriyor

Stratejik bir öngörü sergileyen bir trader, Bitcoin Core geliştiricisi Luke Dashjr’ın tweet’inden faydalanarak ORDI piyasasında akıllıca hamleler yapmış görünüyor.

Dashir’in açıklamalarıyla ilgili olarak yaptığımız haberde de değindiğimiz üzere Bitcoin geliştiricisi Ordinals ve BRC-20 token’larının piyasadan silineceklerini belirtmişti. Yapılan vurgularda gerçekleştirilecek olan güncelleme ile bu token’lara ihtiyacın kalmayacağı ifade edilmişti. Bu açıklama kripto para ORDI fiyatında düşüşe neden olmuştu.

Düşüşten hemen önce 3 milyon 540 bin dolara eşdeğer 59 bin ORDI token’dan oluşan önemli bir varlığı elden çıkaran trader, 2,3 milyon doları aşan bir kâr elde etmeyi başardı.

Binance’ten Zamanında Para Çekmek Etkileyici Kazançlar Getiriyor

Traderın zekice hamlelerine ek olarak, 1 milyon 300 bin dolara karşılık gelen 65 bin 263 token’ın kayda değer bir çekimi, tam da token’ın 20 dolardan fiyatlandırıldığı 22 Kasım’da Binance’den gerçekleştirildi.

Bu stratejik manevra, yatırımcının piyasayı etkin bir şekilde zamanlama becerisini sergilemekle kalmadı, aynı zamanda kısa bir zaman dilimi içinde önemli kazançlar elde etmesine de imkan verdi. Kripto para ticaretinin sürekli gelişen ortamında, bu traderın piyasayı iyi okuyan kararları, uyanık kalmanın ve ortaya çıktıklarında fırsatları yakalamanın önemini vurguladı.

Dalgalanmalarıyla bilinen kripto para ORDI piyasası, stratejik hamleler ve piyasa dinamiklerine dair keskin bir kavrayışla başarılı bir şekilde yönetilebilir. Kripto alanı benzersiz fırsatlar sunmaya devam ederken, bilgi sahibi olan ve iyi zamanlanmış kararlar veren traderlar önemli ödüller kazanmaya devam ediyor.

Yazıyı yazarken kripto para birimi ORDI fiyatına baktığımızda altcoin 51,80 dolar seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. ORDI zirve olarak 65,80 doları gördü. Kripto para biriminin fiyatının Bitcoin’in yükselişiyle eş zamanlı artması ise dikkat çekiyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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