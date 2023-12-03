Usta Analist “Ralli Daha Bitmedi” Diyerek Paylaştı: Zirvedeki Bu 2 Altcoin Parlamaya Devam Edecek!

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Inmortal, en büyük altcoin Ethereum (ETH) ve en büyük 10’ncu altcoin Chainlink (LINK) için daha fazla yükseliş öngörüsünde bulundu. Analist ayrıca en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için short (kısa) pozisyon uyarısı yaptı.

Analiste Göre ETH ve LINK Fiyatı Artmaya Devam Edecek

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Inmortal, sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) kişisel hesabından takipçilerine altcoin kralı Ethereum‘un dört saatlik zaman dilimi grafiğinde fiyatın üçgen formasyonundan çıktığını söyledi.

Inmortal’a göre ETH muhtemelen bu sefer kalıcı bir çıkış yapmasını beklediğini belirterek “Ethereum yükseliş için hazır. Bu sefer gerçek, kalıcı bir yükseliş yapacak gibi görünüyor” dedi. ETH’nin fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,63 artışla 2 bin 162 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum’un ardından en büyük merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink’e bakan analist LINK‘in fiyatının yükselen üçgen formasyonundan çıktığını ve 17 dolarlık hedefine ulaşmaya hazır göründüğünü ifade ederek “Fiyat artmaya devam edecek” dedi. Yazım sırasında altcoin‘in fiyatı son 24 saatte yüzde 2,35 artışla analistin beklediği hedef seviyeye oldukça yakın bir noktada, 16,06 dolardan el değiştiriyor.

Bitcoin İçin “Short” Uyarısı Yaptı

Son olarak Bitcoin‘e bakan Inmortal, en büyük kripto paranın son bir buçuk ay boyunca güçlü bir yükseliş trendi içinde hareket ettiğini ve üst üste birden fazla yükselen dip oluşumları yaptığına dikkat çekti. Analist BTC’nin mevcut görünümünden dolayı short pozisyon uyarısı yaparak şunları söyledi:

Bitcoin’deki mevcut trende karşı short pozisyon açmak iyi bir fikir değil. Son 45 günde açılan tüm short pozisyonlar ya kapatıldı ya da likide edildi veya şu anda zararda. Bitcoin piyasası yükselen dipler oluşturmaya devam ediyor.

BTC‘nin fiyatın son 24 saatte yüzde 1,94 artışla 39 bin doların üzerinde, 39 bin 521 dolardan işlem görüyor.