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Üst Düzey Yöneticiden Kripto Para Uyarısı: Bu Altcoinlere Dikkat!

Özet

  • Citi'nin eski yöneticisi ve Hivemind'ın üst düzey ismi Zhang, altcoinlere karşı uyardı.
  • Zhang, sektörde yeni olup hemen token çıkaran altcoinlere karşı uyarılarda bulundu.
  • Zhang'e göre bu projeler bir hayli riskli.
15:00
9 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hala yatay görünümünü koruyor ve 26.000 dolar ila 27.000 dolar bandında seyrediyor. BTC fiyatı yatay seyrederken bazı altcoinler ise yeşillenmeyi sürdürüyor. Citi’nin eski üst düzey yöneticilerinden ve kripto paralarla ilgili yatırımlarından sorumlu Matt Zhang ise oldukça kritik bir açıklamada bulunarak altcoin yatırımcılarını uyardı. Şu an için Hivemind’ın yatırım sorumlusu olan Zhang, bazı altcoin projelerine karşı uyarılarda bulundu.

Zhang, Altcoinlere Karşı Uyardı

Zhang, şu an için düzenleyicilerin davalarla yarattığı kaos sebebiyle kripto para sektöründe ciddi bir fiyat oynaklığı olduğunu vurguladı. Zhang, bazı tokenların ise erken aşamadaki kripto para yatırımcıları için riskli olduğunun altını çizdi. Zhang, şu an birçok kripto paranın ve tokenın, kendi ana ağını piyasaya sürmeyi geciktirdiğini belirtti. Zhang’e göre bunun sebebi oldukça bariz:

“Bu projelerin bazıları durumu biliyor ve aslında bunların büyük bir kısmı ilk başta bir kripto paraya bile sahip olmamalıydı. Web3 kapsamın bir konsept var ve neredeyse buradaki her şirketin kendi tokenının olması gerekiyor gibi bir düşünce hakim. Evet, bir tokena sahip olmak bir topluluk oluşturmak için güzel bir adım olsa da birçok işletme şu an token ile başlamak yerine başka şeyler yapabilir.”

Yeni Sektöre Giren Tokenlara Dikkat

Zhang, risk sermayedarlarının da şu an yeni çıkan kripto para projelerine dikkatle yaklaştığını ifade etti. Şu an açılan davaların ve menkul kıymet tartışmalarının sorunlara yol açacağını ifade eden Zhang, yatırımcıları “yeni” projelere karşı uyardı.

Hivemind 2021 yılında piyasaya giriş yapsa da 1,5 milyar dolarlık fonu ile kesinlikle sektörün balinaları arasında yer alıyor. Zhang, yeni fonu ile altcoinleri hedef alacağını belirtirken “direkt token çıkartan” projelere karşı yatırımcıları uyardı. Bu uyarı net bir token adını kapsamasa da airdrop yaparak sektöre giriş yapan kripto para projeleri, bu kapsama giriyor gibi gözüküyor.

Airdrop olarak sektöre giriş yapan birçok proje oldu ve önümüzdeki tarihlerde de Starknet, Layerzero ve Worldcoin gibi önemli projelerde benzer beklentiler hakim.

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