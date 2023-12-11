Ünlü Piyasa Yapıcı Binance Listeli Altcoin’den Alım Yaptı! Fiyat Yükseldi

Bitcoin ve altcoin dünyasında büyük şirketlerin kripto para birimlerine yönelik alımları devam ediyor. Her bir alımda kripto topluluğu bir heyecan içerisinde kendisini buluyor. Bu durum fiyat artışına yönelik olarak beklentinin bir yansıması aslında. Çünkü her bir alım beraberinde yatırımcının da yönlendirilmesi anlamına gelebiliyor. Son alım DWF Labs’den geldi.

DWF Labs Altcoin Litentry Alımı Yaptı

DWF Labs, stratejik bir hamleyle Litentry Ekosistemi’nden 1 milyon 370 bin dolara eşdeğer 1 milyon 500 bin adet LIT alarak ekosisteme önemli bir destek sağladı. Bu son alım sadece DWF Labs’ın kripto dünyasındaki konumunu güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda Litentry’nin yenilikçi ekosistemiyle de bir uyumun sinyallerini veriyor.

Kripto portföyünü güçlendiren DWF Labs, varlıklarını 2 milyon 670 bin dolar tutarında etkileyici bir rakama 3 milyon LIT’e yükseltti. Bu önemli satın alma, DWF Labs‘in kripto alanındaki çeşitlendirme ve stratejik ortaklıklara olan bağlılığının altını çiziyor.

Kripto para birimlerinin dinamik dünyasında, bu gibi stratejik hamleler, sürekli değişen manzarada bir adım önde olmak için işbirliğinin ve portföylerin sürekli gelişiminin öneminin altını çiziyor.

Token Fiyatı Arttı

DWF Labs’in altcoin LIT hamlesi tokenin fiyatına da önemli katkı sağlamış durumda. Gelişmenin ardından fiyat 0,88 dolar seviyesinden 0,93 dolar seviyesine kadar geldi. Yazının yazıldığı sırada LIT fiyatına baktığımızda fiyatın 0,92 dolar seviyesinden işlemde olduğunu görüyoruz.

DWF Labs’in zaman zaman altcoin hamlelerine şahitlik ediyoruz. Her bir alımının ardından piyasa da bu hamlenin yansımalarını merak ediyor. DWF labs geçtiğimiz günlerde de bir ortaklık ile adından söz ettirmişti.

Güneydoğu Asya mobilite ortamını yeniden şekillendirmeye hazırlanan önemli bir hamleyle, Web3 geçişinde lider bir oyuncu olan MVL bir adım atmış ve küresel bir dijital varlık piyasası yapıcısı ve Web3 yatırım şirketi olan DWF Labs ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıklamıştı. Litentry, Blockchain üzerinde kullanıcı odaklı bir ağı desteklemeye yönelik bir borsayı destekliyor. Platform, kimlik tabanlı bir ağ ve buna ilişkin araçları içeriyor. Kimlik eşleştirme ve kimlik belirleme mekanizmasını kapsayan Litentry, merkezi olmayan bir kimlik ve kullanıcı etkinliği veri yönetimi altyapısından oluşmakta.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.