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Kripto Para

Ünlü Kripto Stratejisti: Yakında Bu Seviyeleri Göreceğiz

Özet

    Credible devam eden hareketin 40.000 dolara kadar devam edebileceğini düşünüyor.
    Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 37.600 doların üzerinde bulunuyor.
    Kaleo isimli analist de yükselişe geçenler arasında.
    Piyasaya etkisi: Nötr

Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada günlük zirvesini belirlemek için 37.600 doların üzerinde salınıyordu. Birkaç saattir spot piyasalardaki artan alımlar fiyatın günlük zirvesine ulaşmasını sağladı. Üstelik bu hareket yazı hazırlandığı sırada veya önümüzdeki saatlerde yeniden 38.000 doların test edilmesine neden olabilir.

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Bitcoin Kaç Dolar Olacak?Kripto Paralar Uzman Yorumu

Bitcoin Kaç Dolar Olacak?

Geçmişte yaptığı doğru tahminlerle ciddi sayıda yatırımcıya ulaşan popüler kripto stratejisti Credible Crypto Bitcoin’in şu anda 38.000 ila 34.800 dolar arasında oyalansa da hedefi 40.000 dolar. Analiste göre, Bitcoin‘in dünkü sert düşüşü BTC‘yi “talep bölgesi” olarak adlandırdığı düşük aralıklara itti. BTC talep bölgesini elinde tutarsa kral kripto para birimi hızla 40.000 dolara ulaşabilir.

Yazı hazırlandığı sırada analistin görüşünü doğrular bir hareket görüyoruz. Nitekim fiyat daha düşük seviyelere değil yeniden 38.000 dolar direncine gidiyor. Binance davasının büyük çöküşü tetikleyeceği endişesi yatırımcıların kabusu olmuştu ancak kral kripto para borsası sorunsuz biçimde ABD cephesinde temiz sayfa açmayı başardı.

Kripto Paralar Uzman Yorumu

Risk piyasaları için 2024 yılı Fed’in 100bp ve muhtemelen (enflasyon düşüşü ve istihdam gevşemesi sürerse) daha fazla faiz indirimiyle bayram havasında geçecek. Bugünden geleceği görmek imkansız ve ne yaşayacağımızı bilemeyiz ancak normal şartlarda beklenen şey bu. Peki Credible neler söylüyor?

“Son video güncellemelerimden birinde aynı aralıkta çalıştık ve 38.000 dolarlık tepe noktalarından düşük aralıklara doğru bir hareket olabilir demiştim. Bu aşağı hareket aşağıdaki mavi daire içinde bulunan 35.500 dolarda fitille sonuçlandı.

Sıçradığımız bu bölge, aralığın en düşük seviyelerinin altında bir sapma ile oluşan önemli bir talep seviyesiydi.

Eğer bu konsolidasyonun tamamı daha geniş bir birikim aralığı ise, bu talep bölgesi korunmalıdır. Bu nedenle daha yüksek zaman dilimi talep bölgesi ihlal edilmediği sürece 35.500 dolar altındaki fitiller de bizi yükselişten alıkoymayabilir.”

Kaleo da son gelişmelerin ardından yükseliş beklentisini güçlendiren uzmanlar arasında.

“Ve işte sizin düşüşünüz. Kırmızı (düşüş mumları) satın almak içindir”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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