f Ünlü Kripto Savunucusundan Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu: Her Yıl Yüzde Yüz Artacak › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Ünlü Kripto Savunucusundan Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu: Her Yıl Yüzde Yüz Artacak

Ünlü Kripto Savunucusundan Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu: Her Yıl Yüzde Yüz Artacak

Özet

  • Dan Morehead, Bitcoin’in yıllık BTC fiyatlarında yüzde 100’ün üzerinde artış yaşayacağını iddia etti.
  • Ünlü isim geleneksek para piyasaları için endişe uyandıran bir yorumda bulundu.
  • Bir diğer Bitcoin yatırımcısına göre ise Mart 2024'de ciddi bir düşüş yaşanacak.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
22:30
1 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para piyasasının en büyük savunucularından biri, Bitcoin’in yıllık BTC fiyatlarında %100’ün üzerinde artış sağlamak üzere kendini yeniden kanıtlayacağını iddia etti. Hedge fonu Pantera Capital’in CEO’su Dan Morehead, CNBC ile 31 Ekim’de yayınlanan bir röportajında kripto sektörünün geniş bir zemine yayılmaya devam edeceğini açıkladı.

Bitcoin İçin Övgü Dolu Sözler

Bitcoin, Ekim ayını %29’luk bir artışla kapatarak 2023’ün en iyi ikinci ayını yaşadı ve bu süreçte 18 ayın en yüksek seviyelerine geri döndü. Ancak ekonomik koşulları göz önünde bulunduran Pantera’dan Morehead, aşırı değerlenmiş hisse senetleri olarak tanımladığı bir başka riskli varlık sınıfından endişe duyuyor. Morehead açıklamasında şu yorumlarda bulundu:

“Hisse senetleri aşırı değerlenmiş durumda çünkü F/K oranları faizler düşerken de aynı seviyedeydi ancak şimdi oranlar çok daha yüksek ve yükseliyor. 50 yıllık ortalama hisse senedi risk primini %5,00’lik 10 yıllık tahvil ile alırsanız, hisse senetlerinin bugünkünden %23 daha düşük olması gerekir.”

Morehead, faiz oranlarının son yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ABD’de değişen makro koşullara atıfta bulundu ve geleneksel piyasalarda bir durgunluk olabileceğine dikkat çekti. Bu dikkat çeken öngörüye rağmen Morehead hem Bitcoin hem de altcoin kralı Ethereum için övgü dolu ifadeler kullandı ve Bitcoin’in bugüne kadarki ortalama performansa paralel olarak her yıl iki katından daha fazla artacağını iddia etti.

“Bitcoin’in 14 yıllık büyüme trendi yılda %145. Bu benim genel tahminim ve bence Bitcoin trendini yeniden belirleyecek ve her yıl iki katından fazla artacak.”

Halving Öncesi Düşüş Tahmini

Bitcoin fiyat performansının son dönemlerin zirvesine çıktığı bu zamanlarda Bitcoin yatırımcıları için sadece yeni bir senaryo söz konusu oluyor. Buna göre 2024 Nisan’da gerçekleşmesi beklenen halving etkinliği için birçok yatırımcı büyük bir geri çekilmenin başlayabileceğinden endişe ediyor.

Trade platformu DecenTrader’ın kurucu ortağı Filbfilb’e göre bu geri çekilme büyük bir ihtimalle halving etkinliğinden bir ay önce gerçekleşecek. Yani ünlü isim 2024 Mart ayında bir satış yaşanacağını düşünüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Bitcoin Metriğinde Yeni Rekor: Bu Metrik Boğa Döngüsüne İşaret Ediyor
Bitcoin Metriğinde Yeni Rekor: Bu Metrik Boğa Döngüsüne İşaret Ediyor
Bitcoin’de (BTC) Balina Hareketliliği! Devler Uyanıyor Mu?
Bitcoin’de (BTC) Balina Hareketliliği! Devler Uyanıyor Mu?
Fed Sonrası Bitcoin 40.000 Dolar Olur Mu? Kripto Paralar Ne Olacak?
Fed Sonrası Bitcoin 40.000 Dolar Olur Mu? Kripto Paralar Ne Olacak?
Kanadalı Parlemento Üyesinden Bitcoin Konuşması: Satoshi Nakamoto’ya Teşekkür Etti
Kanadalı Parlemento Üyesinden Bitcoin Konuşması: Satoshi Nakamoto’ya Teşekkür Etti
Bitcoin Fiyatında Yükseliş Devam Edecek mi? Uzman İsimlerden BTC Yorumları
Bitcoin Fiyatında Yükseliş Devam Edecek mi? Uzman İsimlerden BTC Yorumları
Bitcoin’de Dipleri Bilen Uzmandan Çarpıcı Analiz: 2019 ve 2020’nin Aynısı!
Bitcoin’de Dipleri Bilen Uzmandan Çarpıcı Analiz: 2019 ve 2020’nin Aynısı!
Bitcoin’de (BTC) Yatırımcıların Beklediği O Sinyal Sonunda Yandı!
Bitcoin’de (BTC) Yatırımcıların Beklediği O Sinyal Sonunda Yandı!
Bitcoin’de (BTC) Normale Dönüş Başlıyor Mu? Makroekonomik Faktörlerin Etkisi!
Bitcoin’de (BTC) Normale Dönüş Başlıyor Mu? Makroekonomik Faktörlerin Etkisi!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023