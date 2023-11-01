  Ünlü Kripto Savunucusundan Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu: Her Yıl Yüzde Yüz Artacak

Kripto para piyasasının en büyük savunucularından biri, Bitcoin’in yıllık BTC fiyatlarında %100’ün üzerinde artış sağlamak üzere kendini yeniden kanıtlayacağını iddia etti. Hedge fonu Pantera Capital’in CEO’su Dan Morehead, CNBC ile 31 Ekim’de yayınlanan bir röportajında kripto sektörünün geniş bir zemine yayılmaya devam edeceğini açıkladı.

Bitcoin İçin Övgü Dolu Sözler

Bitcoin, Ekim ayını %29’luk bir artışla kapatarak 2023’ün en iyi ikinci ayını yaşadı ve bu süreçte 18 ayın en yüksek seviyelerine geri döndü. Ancak ekonomik koşulları göz önünde bulunduran Pantera’dan Morehead, aşırı değerlenmiş hisse senetleri olarak tanımladığı bir başka riskli varlık sınıfından endişe duyuyor. Morehead açıklamasında şu yorumlarda bulundu:

“Hisse senetleri aşırı değerlenmiş durumda çünkü F/K oranları faizler düşerken de aynı seviyedeydi ancak şimdi oranlar çok daha yüksek ve yükseliyor. 50 yıllık ortalama hisse senedi risk primini %5,00’lik 10 yıllık tahvil ile alırsanız, hisse senetlerinin bugünkünden %23 daha düşük olması gerekir.”

Morehead, faiz oranlarının son yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ABD’de değişen makro koşullara atıfta bulundu ve geleneksel piyasalarda bir durgunluk olabileceğine dikkat çekti. Bu dikkat çeken öngörüye rağmen Morehead hem Bitcoin hem de altcoin kralı Ethereum için övgü dolu ifadeler kullandı ve Bitcoin’in bugüne kadarki ortalama performansa paralel olarak her yıl iki katından daha fazla artacağını iddia etti.

“Bitcoin’in 14 yıllık büyüme trendi yılda %145. Bu benim genel tahminim ve bence Bitcoin trendini yeniden belirleyecek ve her yıl iki katından fazla artacak.”

Halving Öncesi Düşüş Tahmini

Bitcoin fiyat performansının son dönemlerin zirvesine çıktığı bu zamanlarda Bitcoin yatırımcıları için sadece yeni bir senaryo söz konusu oluyor. Buna göre 2024 Nisan’da gerçekleşmesi beklenen halving etkinliği için birçok yatırımcı büyük bir geri çekilmenin başlayabileceğinden endişe ediyor.

Trade platformu DecenTrader’ın kurucu ortağı Filbfilb’e göre bu geri çekilme büyük bir ihtimalle halving etkinliğinden bir ay önce gerçekleşecek. Yani ünlü isim 2024 Mart ayında bir satış yaşanacağını düşünüyor.