Mahkemenin XRP‘nin menkul kıymet olmadığına hükmetmesiyle altcoin piyasası hareketlendi. Yakından takip edilen kripto para analisti Kaleo, önde gelen iki popüler altcoin’de ciddi bir yükseliş beklediğini açıkladı.

Analistin Gözü Binance’in Hizmet Token’i BNB’de

Kaleo’nun radarındaki ilk altcoin, dev kripto para borsası Binance’in hizmet token’i olan Binance Coin (BNB). Kaleo’ya göre BNB’nin 250 doların altında işlem görmesi önemli bir satın alım fırsatı anlamına geliyor.

Analistin paylaştığı fiyat grafiklerine bakıldığında, BNB‘nin 300 dolar seviyesini yeniden ziyaret etmesi ve 2023’ün son dört ayında Nisan ayının en yüksek seviyesi olan 340 doların biraz üzerine çıkmasını beklediği görülüyor:

Kaleo, Binance borsasının hizmet token’inin şu anda çok az ilgi gördüğünü ancak yükselişe geçtiğinde bu durumun değişmesini ve yatırımcı ilgisinin artmasını bekliyor:

Komik olan, şu anda hiç kimse BNB hakkında konuşmuyor ama nihayet biraz yükseldiğinde bu durum değişecek ve yükseldiğinde herkes onu konuşmaya başlayacak. Ve herkes geriye dönüp baktığında bunun ne kadar net bir fırsat sunduğunu olduğunu konuşacak ama şu anda kimse böyle bir şey söylemiyor.

Bu yazının hazırlandığı sırada BNB son 24 saatte yüzde 6’nın üzerinde yükselişle analistin işaret ettiği 250 doların hemen üzerinde 259 dolardan işlem görüyor.

Analistin Radarındaki İkinci Altcoin: Bitcoin Cash (BCH)

Analistin radarındaki ikinci altcoin Bitcoin Cash (BCH). Kaleo, BCH’ın Bitcoin (BTC) karşısında daha fazla yukarı yönde yükselme potansiyeline sahip olduğunu belirterek “Birkaç gün herhangi bir pozisyon açmayıp bekledikten sonra BCH’da yeniden long pozisyon açtın. Son bir yükseliş daha yapma potansiyeli ile BTC’ye kıyasla görünümü gerçekten hoşuma gitti.” dedi.

BCH, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,07 düşüşle 276,74 dolardan el değiştiriyor. Popüler altcoin Bitcoin karşısında ise yüzde 4,67 düşüşle 0.008808 BTC’den işlem görüyor.