Son büyük yükselişi doğru tahmin eden popüler analist kısa ve orta vadeli görüşünü paylaştı. Trend değişimi artık daha da yakın.

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Kripto para yatırımcıları için son derece yoğun bir gündü ve heyecan henüz bitmiş değil. Aksiyonlu dakikalar sürüyor. Kral kripto para birimi tekrar 30 bin doları aştı. Enflasyon verisi ise beklenti dahilindeydi. Peki popüler piyasa uzmanı Bitcoin fiyatının geleceğine dair nasıl bir tahminde bulundu? İşte son yorumu.

Bitcoin (BTC) Uzman Yorumu

Yoğun biçimde takip edilen bir kripto stratejisti, Bitcoin‘in önümüzdeki aylarda üstel kazançlar elde edebilecek bir konumda olduğunu söylüyor. Rekt Capital, takma adıyla tanınan isim son büyük yükselişi doğru tahmin etmişti ve bu durum birçoğunun ona keşfetmesini sağladı. Rekt Capital, Bitcoin’in şu anda yükseliş aşamasında olduğunu ve muhtemelen orta ila uzun vadede yükselen fiyat hareketine tanık olacağını söylüyor.

Ünlü analist fiyatın Bitcoin’i bir yıldan uzun bir süredir düşüş eğiliminde tutan diyagonal trend çizgisinin oldukça üzerinde işlem görmeye devam ettiğini gösteren bir grafik paylaştı.

“BTC orta ve uzun vadede yukarı yönlü hareket için çok iyi konumlanmış durumda, halving sonrası katlanarak artan kazançları kaçırmak yazık olur.”

Güncel Bitcoin Tahmini

BTC için kısa vadeli görünümüne gelince, Rekt Capital, Bitcoin’in 10 Nisan’da 29.000 doların üzerinde kapanış yapmasının, düşüş eğilimli çift tepe yapısının artık kral kripto için bir tehdit oluşturmadığını gösterdiğini söylüyor. Bu ikili tepe yatırımcıları endişelendiriyordu ve düşüş anlatısına sarılanların son zamanlarda kullandığı bir argümandı. Ancak artık boşa çıktı.

“BTC her gün bu şekilde kapanacak ve ikili tepe geçersiz kılınacak. BTC çift tepe tehlikeli bir şekilde bitmeye yakın.”

Bitcoin boğalarının gözü kararsa da ünlü analist BTC’nin diyagonal bir direncin altında işlem gördüğü sürece hala düzeltici bir hareket bekleyebileceğimizi söylüyor. Bu uyarı henüz büyük bir trend değişimi olmadığının da göstergesi. Kısa vadede görünüm pozitif olsa da risk sıfırlanmış değil.

Analistin grafiğine bakıldığında, BTC’nin analistin diyagonal direncini kırmak için 30.000 dolar üzerinde güçlü kapanışlar yapması gerekiyor.

Bugün gelen enflasyon verisiyle alakalı detaylı yorum yayınımıza göz atabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.