Ünlü İsimden Türklerin Favori Altcoin’i İçin Sürpriz İtiraf: Yanılmışım!

Kripto para dünyasının ağır toplarından Galaxy Digital’in kurucusu ve CEO’su Mike Novogratz, Ripple ve Türklerin favori altcoin’i olan XRP hakkında geçmişte dile getirdiği şüpheleri konusunda “yanılmışım” itirafında bulundu. Bu itiraf Ripple’ın yıl boyunca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) karşısında aldığı kısmi ancak büyük yasal zaferlerin ardından geldi.

XRP Topluluğuna Övgüde Bulundu

Başlangıçta Mike Novogratz, Ripple’ın XRP’deki yüksek varlık miktarını potansiyel bir dezavantaj olarak göstererek altcoin’in geleceği konusunda şüphelerinin olduğunu dile getirmişti. “XRP’nin kalıcı bir güce sahip olacağı konusunda şüphelerim var” diyerek Ripple’ın altcoin üzerindeki yüzde 60’lık, şimdi ise yaklaşık yüzde 50’ye düşen sahiplik yüzdesine atıfta bulunmuştu.

Novogratz’ın o zamandan bu yana fikrinin değiştiği ve Ripple’ın liderliği ve sadık XRP topluluğuna hayranlık beslemeye başladığı görülüyor. Kripto para dünyasının ünlü ismi Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve XRP topluluğuna şapka çıkardı.

Altcoin‘in etrafındaki ekosistemi besleme konusundaki varlıklarını kabul ederek “XRP topluluğu gerçek. Ekosistemlerini ve coin’lerini önemsiyorlar.” dedi. Novogratz, tıpkı Bitcoin gibi XRP’nin de kripto para dünyasında kendine özgü bir yer edindiğini ifade etti.

Novogratz’ın XRP İle Olan Çarpık İlişkisi

Novogratz’ın XRP konusunda oldukça inişli çıkışlı bir geçmişi var. Yakın geçmişte birçok defa XRP topluluğunu, özellikle de yasal düzenlemeler karşısında gösterdiği güçten övgüyle söz etmiş. Ekim 2021’de attığı bir tweet’te “XRP’nin fiyatı SEC‘in harekete geçmesinden bu yana neredeyse üç katına çıktı. Bu, toplulukların ortak bir çıkarda buluştuktan sonra ne kadar güçlü olabileceklerinin bir kanıtı.” dedi.

Yine de XRP’nin rallisini hedef alarak getirdiği bir eleştirisi Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ile kamuoyu önünde bir tartışmaya neden oldu. Garlinghouse, Novogratz’ın tutarsız Bitcoin fiyat tahminleri bulunmasına işaret ederek onunla alay etmiş ve onun bir kahin olmadığını söylemişti. Bu tartışmanın ardından Novogratz, XRP’nin dağıtımı ve kullanım durumlarının devam eden gelişimi konusundaki endişelerini dile getirmeye devam etti.

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