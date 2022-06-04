Ünlü isimden gelen fiyat tahmini Ethereum yatırımcılarının yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Beklenen fiyat artışının tarihi ne zaman?

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Bitmex’in Eski CEO’su Arthur Hayes piyasadaki yüksek volatiliteye rağmen, Ethereum’un (ETH) 2022 yılı içerisinde 10.000 dolar seviyelerine gelebileceğini öne sürdü. Ayrıca Federal Rezerv oranlarındaki artışın ve stablecoin’in fiyatını çökmeye iten likidite krizlerinin doğrudan bir sonucu olan Terra’nın düşüşüyle ​​ilgili görüşünü de dile getirdi.

Fiyat Hedefi

Arthur Hayes geçtiğimiz günlerde Ethereum için 2022 yılının “muhteşem“ bir yıl olacağını ve Proof-of-Stake politikasına geçiş sağlanması durumunda fiyatında ciddi değişiklikler olabileceğini öne sürdü.

Bitmex’in Eski CEO’su Arthur Hayes Ethereum ile ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Piyasa şu anda düzensiz olabilir, ancak merkez bankası faiz oranı artışını yavaşlattığında ETH ve kripto para birimlerinin geri kalanı eski haline dönecektir. Ethereum’un uzun vadeli potansiyeli incelendiğinde, kripto para biriminin katlanarak büyüyüp yıl sonunda 10.000 dolar seviyelerine geleceğine inanıyorum.”

“Bitcoin’den Üstün”

Öte yandan Arthur Hayes Ethereum’un, lider kripto para birimi Bitcoin’den üstün olduğunu iddia ediyor. Bunun sebebi olarak ise şunları söyledi:

“Ethereum sadece bir parasal araç değil, bilgisayara güç sağlamak için kullanılan bir metadır. Ethereum’un 2022 yazında gerçekleşmesi planlanan proof-of-stake politikasına geçişi, daha fazla ESG fonu çekecektir. Bu durumun Ethereum’u çok daha ilerilere taşıyacağına eminim.”

Ayrıca Hayes, yatırımcıların Ethereum satın almasını ve ETH tahvilleri çıkarmasını tavsiye ediyor. Nedeni olarak ise Ethereum satın alan birinin otomatik olarak bir DeFi veya Metaverse şirketine dolaylı yoldan yatırım yaptığını öne sürüyor.

Arthur Hayes, Fed’in düzenlemelerini yeniden gözden geçirmesi ve kripto para piyasasına çok fazla baskı yapmaması durumunda Ethereum fiyatının uzun vadede çok iyi yerlere geleceğini belirtiyor.

Son olarak Arthur Hayes Terra ekosisteminin çöküşüyle alakalı yaptığı yorumlarda şu ifadelere yer verdi: