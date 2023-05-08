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  •   Ünlü İsimden Bitcoin’i İlgilendiren Kehanet Gibi Açıklama: Daha Fazla Banka Batabilir!

Ünlü İsimden Bitcoin’i İlgilendiren Kehanet Gibi Açıklama: Daha Fazla Banka Batabilir!

Özet

  • Yaşanan banka krizleri Bitcoin'in önünü açıyor.
  • Ünlü isim banka krizlerine dikkat çekti.
  • Banka hisseleri ve Bitcoin ters korelasyonla hareket edebilir.
20:40
8 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz aylarda yaşanan banka krizleri birbirini takip etmiş ve piyasa içerisinde bu cuma hangi banka batacak şakalarını da beraberinde getirmişti. Bu yaşananlar bir kenara batan bankaların etrafında gelişen ekonomik olaylar sonucunda bazı çevrelerce, Bitcoin değerli madenler olarak adlandırılan altın ve gümüşün yanına yerleştirilmişti.

Bankacılık Krizi Bitcoin’e Yaradı

ABD borsası bölgesel bankacılık krizinin sıcaklığını hissederken, First Republic Bank’ın son çöküşünden sonra daha fazla banka çöküşü korkusu hala tamamen ortadan kalkmış değil. Diğer taraftan, daha geniş piyasalardaki belirsizlik kripto piyasası için daha parlak bir tablo çiziyor.

Banka krizlerinin yaşandığı son birkaç ayda sıkça görülen bir olgu, seri banka çöküşleri nedeniyle ABD banka hisseleri her düşüşe geçtiğinde Bitcoin fiyatının da gözle görülür bir yükseliş yaşandı ki bu durum kripto paraların geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Haftaya başlarken, ABD bölgesel banka hisseleri piyasa öncesi saatlerde bir miktar toparlanma gösterdi ve bankacılık krizinin sona ereceğine dair umutların yenilenmesine yol açtı. Bu arada, kripto borsası Binance’in Bitcoin para çekme işlemlerini durdurmasıyla Bitcoin fiyatı düştü.

Whalen Banka Batışlarını İşaret Etti

Popüler analist ve yazar Christopher Whalen, büyük bankaların bilançolarındaki büyük kayıpların büyük bir sorun teşkil edebileceğini söyledi. ABD Merkez Bankası’nın mevcut para politikası duruşunu değiştirmesi halinde yaklaşan bir bankacılık çöküşünün önlenebileceğini söyledi. Dolayısıyla, bankacılık krizinin sürmesi halinde önümüzdeki aylarda Bitcoin fiyatlarında bir sıçrama yaşanması olası bir senaryo olabilir.

Fed mevcut politikasından geri adım atmaya ve bankalara biraz daha nefes aldırmaya istekli olmadığı sürece, ormandan çıkacağımızı sanmıyorum. Bence daha fazla bankanın battığını göreceksiniz.

Bu arada, ticari gayrimenkullerdeki kayıpların 2024 yılı sonunda ya da 2024 yılının ilk çeyreğinde ortaya çıkması beklentisi sorulduğunda Whalen, ticari gayrimenkullere kredi veren tüm bankaların belirsizliğe maruz kalabileceğini söyledi.

Ona göre, genel olarak banka hisseleri ve Bitcoin fiyatı arasındaki ters korelasyon nedeniyle, kripto piyasası önümüzdeki birkaç çeyrekte bir boğa koşusu için iyi bir konumda olabilir.

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