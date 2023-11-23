Ünlü İsim Kripto Paraları Lanetledi Mi? Bitcoin Yükselecek Dedi Ama O Ne Derse Tersi Oluyor!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Binance ve CZ çılgınlığının ardından kripto para sektöründe genel havanın daha iyimser bir hal alması sonucunda Bitcoin (BTC) 37.500 dolar gibi önemli bir fiyat seviyesini geri döndü ve yatırımcıların, varlıklarını kripto ile ilgili işlemler yaparak artırıp artırmayacakları merak ediliyor.

Jim Cramer Ne Dedi?

Genel olarak yaptığı tahminlerin tersinin çıkması sebebiyle büyük alay konusu olan Jim Cramer, hisse senetleri ve kripto paralar konusundaki açık sözlülüğüyle tanınıyor. CNBC Lighting Round’un son bölümüne katılan Cramer, CleanSpark (NASDAQ: CLSK) hakkındaki düşüncelerine ilişkin bir soru üzerine şu yanıtı verdi:

Eğer Bitcoin’i seviyorsanız, Bitcoin satın alın. Bu her zaman benim görüşüm olmuştur. Bir süre için hoşuma gitti ve sonra paranın kazanıldığına karar verdim. Erken davrandım ama para kazanıldı.

Popüler bir biçimde ters indikatör haline gelen veya getirilen Cramer’in yorumları, medya platformu YouTube’da BTC’ye karşı düşüş yorumlarını da beraberinde getirdi. Bir takipçisi ise videonun altında şu yorumu yaptı:

Bitcoin bundan hemen sonra düşüşe geçti ama tekrar yükselişe geçti.

Bir diğeri ise “Jim Cramer Bitcoin alın diyor? SAT!!!” şeklinde yorum yaptı.

Yapılan son yorumlar, Cramer tarafından izleyicilerine mevcut koşulların “kripto piyasasından çıkmak için başka bir iyi fırsat” sağladığı yönünde tavsiyelerde bulunduğu 10 Ekim’deki bir açıklamanın tersine işaret ediyor. Bunun yanı sıra, Cramer’in yapmış olduğu tavsiyenin ardından, Öncü kripto para birimi kayda değer bir artış göstermiş ve yazım saati itibariyle 37.337 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

Bitcoin Fiyat Analizi

Yazım saati itibariyle, Bitcoin (BTC) %2,40’lık yükselişle 37.337 dolar fiyat seviyesinde işlem görürken, fiyatı bir önceki haftanın aynı dönemiyle seviye olarak aynı noktada bulunuyor. Buna rağmen en son verilerin gösterdiği üzere gibi aylık grafiğindeki %8,45’lik kazanç korunmaya devam ediyor.

Aynı zamanda BTC’nin son 30 günlük süre zarfında 17 pozitif gün yaşayan güçlü temellere sahip olduğunu da paylaşmak pek de yanlış olmaz. Ek olarak, yılın başından bu yana %126’lık bir fiyat artışı yaşadı ve ilk 100 kripto varlık arasında mukayese yapıldığında %86’sından daha iyi performans gösterdiği görüldü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.