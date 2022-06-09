Crypto Capital Venture Kurucusu Dan Gambardello, 9 Haziran Perşembe günü 2021'de yaptığı çıkışla büyük ses getiren bir altcoin için iddialı bir çıkış yaptı ve altcoin'in fiyatının mevcut fiyatla yüzde 1450 yükselmesini beklediğini söyledi.

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Crypto Capital Venture’ın kurucusu Dan Gambardello, 9 Haziran Perşembe günü 2021’de yaptığı çıkışla büyük ses getiren altcoin için iddialı bir çıkış yaptı ve altcoin’in fiyatının mevcut fiyatlardan yüzde 1460 gibi oldukça yüksek bir oranda yükselmesini beklediğini söyledi.

“10 Dolara Ulaşmasını Bekliyorum”

Cardano‘nun büyük bir hayranı olan popüler kripto para YouTube kanalı “Crypto Capital Venture “ın sunucusu ve Cardano topluluğunun saygın bir üyesi olan Gambadello, bugün erken saatlerde 229 bini aşkın Twitter takipçisine ADA‘nın yakın zamanda 10 dolara ulaşacağını iddia ederek şunları söyledi:

ADA, muhtemelen çoğu kişinin düşündüğünden çok daha önce 10 dolara ulaşacak.

Dolaşımdaki arz üzerinden basit bir matematik hesabıyla hedef fiyat ile Cardano’nun piyasa değerinin 3.3 trilyon dolara ulaşacağı sonucuna vararak bunu dile getiren bir takipçisine karşılık veren Gambadello, “Sadece 330 milyar dolar civarında olacak. Buradaki sorun insanların matematiği doğru yapmaması.” yanıtı verdi.

Belirtildiği gibi, 330 milyar dolarlık piyasa değeri en büyük altcoin Ethereum‘un şu anda yaklaşık 220 milyar dolar olan piyasa değerinden yüzde 50 daha fazla olsa ve bu bakımdan inandırıcı gelmese de birçok analist günün birinde Cardano‘nun Ethereum’u geçebileceğine inanıyor. Bu isimlerden birisi de popüler kripto para analisti Crypto Jebb.

6 Haziran’da popüler kripto para YouTube kanallarından Altcoin Daily’de açıklamalarda bulunan Jebb, ADA’nın bir kırılımın eşiğinde olduğunu ve bu kırılımın ardından ADA’da devasa bir fiyat rallisi beklediğini söyledi.

Cardano’da Vasil Güncellemesi Hazırlığı

Öte yandan Cardano platformu, 29 Haziran 2022’de gerçekleşecek olan Vasil güncellemesine (hard fork) hazırlanıyor. Bu güncellemeyi çevreleyen coşkunun bir sonucu olarak, trader’lar ve yatırımcılar ADA fiyatında yukarı yönlü beklentileri hakkında daha fazla spekülasyon yapmaya başladı ve bu da ADA’nın son günlerde birçok altcoin’den daha iyi performans göstermesine neden oldu.

Yukarıda önceki güncellemeleri ve güncelleme öncesi fiyatın gösterdiği yukarı yönlü ivmeyi yansıtan grafik de bu coşkuyu destekliyor. ADA, yazım sırasında 0,6456 dolardan işlem görüyor.