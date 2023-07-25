Haber akışına bağlı kazançlar birkaç haftadır yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Süreç XRP Coin özet kararıyla başladı. Ardından Pazar günü Elon Musk sosyal medya için harekete geçti ve DOGE fiyatı o günden bu yana çift haneli yükseldi. Şimdi yatırımcılar XRP Coin ile bir tur daha çift haneli kazanç fırsatı yakalamak istiyor. Peki olacak mı?

Ripple Davası Uzman Yorumu

Ünlü hukuk uzmanı James Murphy, yakın zamanda yaptığı paylaşımda Ripple davasını ele aldı. MetaLawMan kullanıcı adıyla tanınan ünlü hukuk uzman devam eden davada bundan sonra olacaklarla ilgileniyor. Ona göre SEC son kararın ardından yanıt olarak dört potansiyel yol izleyebilir. Bu yolların ana hatlarını çizen James ufukta büyük bir yasal hesaplaşma görüyor.

Murphy’ye göre SEC’in masasındaki ilk seçenek, geçici bir temyiz talebinde bulunmak. Henüz nihai bir karar verilmediği için bu hamle hem Yargıç Torres’in hem de Temyiz Mahkemesi’nin iznini gerektirecek. Ona göre SEC böylesine hızlı bir sonuç almak zorunda ve onu zorlayan şey tam anlamıyla siyasi baskı. Coinbase ve Binance davasının da seyrini etkileyebilecek olan son XRP Coin kararı SEC’in güçlü bir mücadele vermesini mecburi kılıyor.

XRP Coin Yükselir Mi?

İlk seçenek gerçekleşir ve Gensler’ın kurumu başarılı olursa fiyat sert biçimde düşebilir. İkinci seçenek, SEC’in normal bir temyiz başvurusunda bulunmadan önce Larsen ve Garlinghouse’a karşı yardım ve yataklık iddiasıyla ilgili bir duruşma izlemesini gerektiriyor. Üçüncü yol olarak SEC, Larsen ve Garlinghouse aleyhindeki iddiayı derhal düşürmeyi ve izin almadan temyize gitmeyi tercih edebilir.

Son yol ise uzlaşma seçeneği masaya gelebilir. Ancak MetaLawMan şu anda bu olasılığa şüpheyle yaklaşıyor. SEC’in Ripple ile anlaşmakta tereddüt edebileceğini, çünkü bunu yapmanın SEC’in kripto endüstrisine karşı “yaptırım yoluyla düzenleme” stratejisini zayıflatacağını söylüyor.

Murphy’nin görüşleri, SEC için en olası hareket tarzının bir temyiz başvurusu olduğunu gösteriyor. Ünlü hukuk uzmanı XRP yatırımcılarının yararına olacağı için temyiz sürecinin daha sonra değil daha erken başlaması gerektiğini savunuyor. Avukatlar normal temyizin sonuç vermesi için 2 yıllık bir süreden bahsediyor.