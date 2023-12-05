Ünlü Eleştirmen Peter Schiff Sahnede: Daha Muhteşem Bir Çöküş! İşte Bitcoin’de Son Durum!

Bitcoin eleştirmeni Peter Schiff, altının zirveyi takip eden son düşüşünün ardından Bitcoin’in geleceği hakkında bir başka cesur fiyat tahmininde bulundu.

Bitcoin’in potansiyeline yönelik yeni bir saldırıda bulunan Schiff, kripto varlığın son rallisinden “daha muhteşem” bir çöküş öngördü. Schiff, Bitcoin’in unutulmaya doğru gittiğine kendini ikna etmiş olabilir, ancak savunucuları onunla alay etmeye devam ediyor.

Peter Schiff Bitcoin Hakkında Ne Dedi?

Schiff, altının 2.100 doların altına gerçekleştirdiği fiyat hareketinin ardından Bitcoin’de bir dalgalanmanın yaşandığını ve değerinin 41.000 dolar seviyesine yükseldiğini belirtti. Ancak, bu yukarı yönlü fiyat hareketinin Bitcoin’in bir aldatmacası olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, bunun önemli bir düşüşün başlangıcı olabileceğini de belirtti.

Schiff, Bitcoin’in son yükselişini spot Bitcoin ETF’leri hakkında ortaya çıkan spekülatif ortama bağladı ve bu heyecanın patlamaya hazır bir balon olduğunu belirtti. Bitcoin’in büyük bir çöküş yaşanacağını da belirtti. Hem altın hem de Bitcoin için bir saklama aracı olduğu yönünde görüşler bulunurken, Schiff’in sahip olduğu şüphecilik Bitcoin’in spekülatif doğasından kaynaklanıyor olabilir.

Bitcoin’in gerçek bir finansal krize dayanıp dayanamayacağına ilişkin endişelerini sürekli olarak dile getiren Schiff’e göre altının mevcut yükselişi dedikodulardan ziyade gerçek değere dayanıyor ve bu da onu önde gelen kriptolara kıyasla daha güvenilir bir yatırım olarak görülüyor.

Altın ve Bitcoin Yükseliyor

Altın 4 Aralık’ta işlem gününde 2.100 dolarlık rekor bir seviyeye yükselmiş ama ardından ancak bu kazançların önemli bir kısmını kaybetmişti. Altın özelinde Ekim ayından bu yana devam eden yükseliş ivmesi, ABD Merkez Bankası’ndan gelen güvercin açıklamaların ardından bu ayın başlarında en yüksek seviyesine ilerledi.

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın para politikasının “kısıtlayıcı bir bölgeye” girdiğini iddia etmesi dolarda ve Hazine getirilerinde ise keskin bir düşüşü beraberinde getirdi. Bu da, hakim iyimserliği yumuşatma çabalarına rağmen ABD Merkez Bankası’nın 2024 başlarında faiz indirimine gideceği beklentilerinin artmasıyla altını tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı.

Buna paralel olarak, en büyük kripto para olan Bitcoin, 2023 yılında ABD’nin faiz indirimlerine ilişkin beklentiler ve yatırımcıların spot bir Bitcoin ETF’sinin onayını beklemesi sebebiyle ilk kez 40.000 dolar bölgesini aştı ve 42.000 doların üzerine çıktı. Bitcoin, yazım saati itibariyle 41.600 dolar seviyesinde işlem görüyor.