Binance borsasının FTT Token kararı önce FTX borsasına ardından da diğer büyük borsalara sıçradı. Bu durum ünlü bir borsayı da zor durumda bıraktı.

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Crypto.com, FUD’un etkilerinin artırmasının ardından potansiyel bir çöküşle karşı karşıya olabilir. Buna ek olarak, sosyal medyadaki olağandışı para çekme gecikmeleriyle ilgili tepkiler durumu daha da kötüleştirdi. FUD, Crypto.com’un ve token’ı Cronos‘u (CRO) kötü şekilde etkiledi. CEO sorunları ele almak için bir YouTube oturumu düzenleyene kadar değer değer kaybı yaşanmaya devam etti.

Sorunlar Ele Alındı

AMA, FUD’u tırmandıran ve Crypto.com’u olası iflas riski altında gösteren dört sorunu ele aldı.

İlk sorun FTX’in yarattığı sıkıntılardı. Crypto.com CEO’su Kris Marszalek, borsanın geçen yıl FTX’e yaklaşık 1 milyar dolar aktardığını açıkladı. O zamandan beri 1 milyar dolar geri kazanıldı ve FTX çöktüğünde şirket sadece 10 milyon dolar kaybetti.

Kullanıcılar ayrıca borsanın rezervlerinin bir parçası olarak likiditesi yüksek olmayan Shiba Inu tokenlerinin %20’sine sahip olduğuna dair endişelerini dile getirdi. Kris, Shiba Inu ve Doge’nin dikkat çekici meme coin’ler olduğunu ve kullanıcıların çok sayıda ellerinde bulundurduğunu yineledi. Oluşan yüzdenin, kullanıcıların platformdaki birikimini yansıttığını belirtti.

Gündeme gelen üçüncü konu, kullanıcıların paralarını borsalardan özel cüzdanlara taşımak için acele etmeleri nedeniyle para çekme işlemlerinin askıya alınması veya gecikmesiydi. Kris, bunun o zamandan beri çözülmüş olan bir işlem tıkanıklığı ve aşırı yüklenme sorunu olduğunu belirtti.

Ancak, 320 bin ETH’nin Gate.io’ya “yanlışlıkla” aktarılmasına ilişkin tatmin edici bir açıklama yapılmadı. Bu tek seferlik bir hata değildi. Benzer bir hata Ağustos ayında da yaşanmış ve şirketin bunu fark etmesi yedi ay sürmüştü. Son olarak Kris, teminat olarak yerel token’lar olan CRO’yu kullanmadıklarını belirtti. Dolayısıyla bir FTX senaryosunun gerçekleşmesi pek olası olmadığına dikkat çekti.

AMA’dan Sonra Piyasa Duyarlılığı Arttı

AMA’nın, CRO için pozitif ağırlıklı bir duyarlılık gelişimine fayda sağladığı ve FUD’un bir kısmını ortadan kaldırdığı söylenilebilir. Buna ek olarak, son 24 saat içinde %5’lik bir fiyat artışı yaşandı ve CRO bu yazının yazıldığı sırada 0,0733 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Göreceli güç endeksi (RSI) aşırı satım bölgesinden geri çekilerek satış baskısının hafiflediğine ve boğalar için olası bir açık kapıya işaret etti.

Buna göre, CRO’nun kilitli toplam değeri (TVL) son 24 saat içinde %4,75 artışla 645 milyon dolardan 676 milyon dolara yükseldi. Bu durum türev piyasalarda da olumlu bir hava olduğunu gösteriyor olabilir.

CRO Sahipleri Kayıplarını Azaltıyor

Ancak, 30 günlük MVRV negatif bölgede kalarak CRO sahiplerinin hala kayıp yaşadığını gösterdi. Ancak, duyarlılık ve ağ büyümesi iyileştikçe kayıplar kademeli olarak azaldı.

Kris’in AMA’sının FUD’u ortadan kaldırması ve CRO sahiplerini daha fazla kayıptan koruması muhtemel olabilir. Bununla birlikte, piyasadaki genel düşüş eğilimi, CRO’nun tamamen düşüş etkisinden çıkamamış olduğu anlamına geliyor olabilir.

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