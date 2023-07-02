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Kripto para sektörü özellikle son dönemde açılan davalar sonrasında Bitcoin (BTC) ve “sıkıntılı” bazı altcoinler olarak ikiye ayrıldı. Bunun sebebi de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından bazı altcoinlerin menkul kıymet olarak nitelendirilmesi ve bunun üzerinden sektöre darbe vurulmak istenmesi oldu. Sektörün en çok tanınan “BTC maksimalistlerinden” birisi olan Max Keiser da buna ilginç bir yaklaşımda bulundu.

Keiser: Shitcoinleri Temizleyin

Keiser, yıllardan beri BTC odaklı görüşleri ile biliniyor ve son dönemde SEC tarafından atılan adımlara yönelik yorumunu paylaştı. Özellikle SEC’nin, BTC ETF’leri hakkında bunların daha olgunlaşmadığını belirtmesi, Keiser’dan tepki aldı. Ünlü isim, SEC Başkanı Gensler’a direkt olarak “shitcoin” olarak nitelediği altcoinlere odaklanması gerektiğini ve BTC’yi serbest bırakmasını tavsiye etti.

Keiser, “umurumuzda değil” dedikten sonra, BTC’nin dokunulmaz olduğunu ve SEC’nin ETH, XRP, ADA ve BNB gibi shitcoinlerin peşinde olması gerektiğini vurguladı.

Keiser, bunun gibi altcoinlerin sayısının 20.000’den bile fazla olduğunu ima ettikten sonra, bunların sert bir şekilde yok edilmesi gerektiğini vurguladı. Bitcoin’in özellikle El Salvador gibi ülkelerdeki büyümesine ve kullanım oranına vurgu yapan Keiser bu yorumu ile kesinlikle kripto para sektöründen tepki çekecek.

BTC ETF Beklentisi Arttı

Özellikle Ethereum’a karşı yapılan yorumlar ve açıklamalar, sektörde çok fazla tepki çekiyor ve Keiser’ın özellikle buna yönelmesi ilgi çekme çabası olabilir. Blake Martin de konu hakkında bir açıklama yaparak, Gensler’ın aslında özgürlük düşmanı olduğunu belirtti. İnsanların neye yatırım yapmak istiyorsa ona yapabileceğini belirten ünlü isim, Gensler’ın asla övülmemesi gerektiğini ve shitcoinlerden sonra BTC’nin peşine düşüleceğini vurguladı.

BlackRock gibi dev kurumların yaptıkları spot BTC ETF başvuruları sektörde büyük bir beklenti yarattı ancak Gensler ekibi tarafından yapılan açıklama buna büyük bir darbe vurdu. Buna rağmen BTC için yeni fiyat rekoru beklentileri artıyor ve Tim Draper gibi ünlü isimler yeni fiyat rekorunun yakın olduğunu düşünüyor. BTC ise an itibarıyla 30.000 doların üzerindeki mücadelesine devam ediyor.