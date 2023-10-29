  Ünlü Analistten XRP İçin Heyecan Verici Uyarı! ATH İçin Fiyat Verdi ve Tarih Belirtti! Sanılandan Çok Daha Yakın!

Geçtiğimiz hafta kripto paralarda yaşanan yükselişe eşlik eden XRP için de olumlu geçti. Token, hafta içinde yaklaşık 0,576 dolarlık dönemsel zirvesine ulaştı ve 0,55 doların üzerine çıkmayı başardı. 21milyon.com’dan alınan veriler, kripto varlığın son 14 günlük süreçte yaklaşık olarak %12,7’lik fiyat artışı yaşadığını ortaya çıkardı.

XRP’yi yakından takip eden ünlü kripto analisti Dark Defender, XRP’nin değişken fiyatı hakkında yorum yapmak adına X’te bir gönderi paylaştı. Kripto analistinin tahminine göre, XRP için 0,66 dolar fiyat seviyesi sanılandan daha yakın. Bunun yanı sıra, kripto varlığın paylaşımında da bahsetti fiyat seviyelerinde bir tür destek ve dirençle karşılaşacağını paylaştı.

XRP Destek Seviyeleri İçin Fiyat Hedefleri

Dark Defender’a göre destek seviyelerini 0,52 dolar ve 0,46 dolar seviyelerinde bulunuyor. Ona göre, XRP’nin ilk kritik direnç seviyesi 0,66 dolarda bulunuyor. Bu seviyeye gerçekleşecek bir hareket XRP’nin 0,52 dolarlık destek seviyesinin üzerinde kalıcı çıktığı anlamına gelebilir.

Bunun yanı sıra, kripto analisti potansiyel olumsuz piyasa koşullarının gerçekleşmesi durumunda ve 0,46 dolar olarak belirlediği daha düşük bir destek seviyesinin koruyucu görev görebileceğini düşünüyor.

Yazının yazıldığı saat itibariyle, XRP yaklaşık 0,55 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bu seviye 0.52 olarak belirlenmiş olan ilk destek seviyesinin üzerinde işlem gördüğü anlamına geliyor. Bahsedilen seviyenin üzerinde kalınması Defender’ın da tahmin etmiş olduğu 0,66 dolarlık bir fiyat seviyesinin yakında gelebileceğinin bir göstergesi olabilir.

XRP’nin Geleceği

Dark Defender’a göre, destek seviyelerinin üzerinde kalınması sırasıyla 0,66 dolar, 1,88 dolar ve 5,85 dolarlık üç direnç seviyesine gerçekleşecek hareketler için zemin hazırlayacaktır. Yaptığı paylaşım ve içerisinde bulunan XRP fiyat grafiği, olası fiyat hareketinin nasıl gerçekleşebileceğini yatırımcılara gösterdi.

Yapılan paylaşımdaki grafik dikkate alındığında, destek seviyelerinin üzerine çıkılması XRP’nin 0,66 dolara yükselmesinin yolunu açabilir. XRP yatırımcılarına göre, 0,66 dolara ulaşılması, kripto varlığı bir sonraki fiyat seviyesi olan 1,88 dolara taşıyabilir ve olası XRP rallisi için zemin hazırlayabilir.

Son olarak, 1,88 dolar fiyat seviyesinde bulunan direnç seviyesinin açılması, XRP’nin ATH’sinin geçilerek yeni bir zirve noktasının gelişini yatırımcılara müjdeleyebilir. Dark Defender tarafından yapılan hesaplamaya gör fiyat hedefi 5,85 dolar. Fiyat hareketinin ne zaman gerçekleşeceğini düşünen yatırımcıların cevabı ise yine tabloda görülüyor. Paylaşılan tabloya göre, bahsedilen fiyatlar 2024 ve 2025 yılları arasında gerçekleşecek.