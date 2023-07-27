Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), ABD’den gelecek faiz artırımı ve diğer kritik veriler ışığında haftalardır sessizliğini koruyup konsolidasyona devam etti. Bu haftanın başlarında 30.000 dolar altına çekilen lider kripto para birimi, 29.400 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Lider kripto para birimi için ünlü bir analistin tahmini ise yatırımcıların merak ettiği birçok sorunun cevabı niteliğinde.

LINK İçin Son Durum

Özellikle 2019 boğasında yaptığı başarılı tahminler ile sektörde adından söz ettiren Ali Charts, yine BTC ve altcoinler özelinde açıklamalarda bulundu. Analistin ele aldığı ilk kripto para birimi ise Chainlink (LINK) oldu. Balinaların son dönemde 77 milyon dolarlık LINK aldığını belirten analist, sessiz bir imada bulunmuş gibi duruyor.

Analistin burada ne fiyat vermekten kaçındığı görülse de bu kadar yüklü alımların fiyatı yukarı yöne ittirme ihtimali olduğu biliniyor.

BTC Fiyatı Sizi Aldatmasın

Ünlü isim BTC için ise çok daha net konuştu. Analist, BTC fiyatı 30.000 dolar altına inse de mevcut SOPR verisinin aslında satış yapanların kazanç ile satış yapan kişiler olduğunu gösterdiğini belirtti. SOPR, satış yapan cüzdanların bu kripto paraları ne zaman satın aldığına bakarak aslında zarar mı yoksa kazançla mı satış yapıldığını ortaya koyuyor. Ali de konu hakkında yayınladığı görsel ve bilgi ile şu an satış yapanların korkudan değil, kazanç realizasyonu için bunu yaptığını ortaya koyuyor.

Kısa vadedeki fiyat hareketinin sizi etkilemesine izin vermeyin diyerek yatırımcılara seslenen Ali, net bir yükseliş sinyali vermiş oldu. Analistin BTC için söyledikleri ise LTC için söylediklerinin tam tersi oldu.

Litecoin İçin İşler Kötü Gidiyor

Yakında blok ödülü yarılanması yaşayacak olan Litecoin (LTC) için durum pek iç açıcı değil. Kısa süre önce bir fiyat hareketliliği yaşayan LTC şu an için ise resmen ölü! Analist, konu hakkında yaptığı açıklamada ağ etkinliğinin geçen ay boyunca aynı kaldığını ve yeni veya aktif LTC adres sayısında artış olmadığını vurguladı. Bunun azalan ilgi, talep ve alım satım etkinliğine işaret ettiğini belirten analist, LTC için sessiz ama derinden bir uyarıda bulunmuş oldu.

LTC fiyatı ise düşüşünü sürdürüyor.