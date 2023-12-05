Ünlü Analistten Bitcoin İçin Kritik Uyarı: Bitcoin Satışları ATH Seviyesine Ulaştı

Kripto para piyasasında son dönemlerin en hareketli zamanları yaşanırken yeni bir analiz yatırımcıların dikkatini çekti. Buna göre Bitcoin‘in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolar seviyesine rakip olan kitlesel bir kar alma olayı son günlere damgasını vuruyor. Kripto analiz firması CryptoSlate’in araştırma ve veri analisti James Van Straten 5 Aralık’ta yayınladığı bir yazıda milyarlarca doların borsalara yöneldiğini açıkladı.

Bitcoin İçin Dikkat Çeken Veri

Bitcoin fiyatında yaşanan artışlar 19 ayın en yüksek seviyelerinin görüldüğü son günlerde yatırımcıları mutlu etmeyi başardı. Eski cüzdanlar Bitcoin arzındaki paylarını korumaya devam ederken, kısa vadeli işlem yapan Bitcoin sahipleri (STH) yatırımları üzerinde elde ettikleri karları realize etmeye başladı.

STH, varlığın belirli bir kısmını 155 gün ya da daha kısa bir süre için elinde tutan yatırımcıları ifade eder. Bu kişiler Bitcoin yatırımcılarının daha spekülatif kısmına karşılık geliyor ve maliyet bazları bu yıl BTC fiyatlarında önemli bir destek oluşturmayı başardı.

Elde edilen verilere göre BTC/USD paritesinde bir hafta içinde neredeyse %15’lik bir yükseliş yaşandı ve bu durum yatırımcıların risklerini yeniden değerlendirme zamanının geldiğini açıkça gösteriyor. Van Straten’e göre, STH’ler ve borsalar arasındaki toplam hacim transferi ile satışa hazır olan varlıklar, Aralık ayının ilk gününden bu yana 5 milyar dolara yaklaştı:

“Bitcoin %7’lik bir artış kaydederek 1 Aralık itibariyle 38.800 ile yılın zirvesine ulaştı. Bu dönüm noktası Kasım 2021’den bu yana son zamanlarda görülen kısa vadeli sahiplerden en önemli kar realizasyonunu ateşledi.”

Ünlü İsim Direnç Seviyesine Vurgu Yaptı

Yaşanan bu gelişmeler ile birlikte Look Into Bitcoin adlı veri istatistik platformunun yaratıcısı Philip Swift, önceki Bitcoin boğa piyasalarında öne çıkan Fibonacci geri çekilme seviyelerine dikkat çekti.

Swift, 2019 yılında fiyat döngüsünün en yüksek seviyelerini takip etmek için oluşturduğu Altın Çarpan Oranı metriğini sosyal medya platformu X üzerinden takipçileri ile paylaştı ve gönderide şu ifadelere yer verdi: