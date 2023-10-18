  Ünlü Analistlerden Bitcoin İçin İki Farklı Senaryo: BTC Ne Zaman Yükselecek?

Son haftalarda 28.000 dolar direnç seviyesine odaklanan Bitcoin’de bu kritik direnç kırıldı. Kırılımdan itibaren yükselişin hızlanmasını uman birçok yatırımcı ise şimdilik hayal kırıklığına uğradı. Cubic Analytics’in kıdemli analisti Caleb Franzen ise 17 Ekim’de X üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma göre analist Bitcoin grafiğinde iki hareketli ortalama seviyesine dikkat çekti.

Bitcoin Haftalık Grafiğinde İki Önemli Seviye

TradingView verilerine göre Bitcoin fiyatı 200 haftalık basit hareketli ortalama (SMA) ve 200 haftalık üssel hareketli ortalama (EMA) arasında sıkıştı. 18 Ekim’den itibaren SMA 200 ortalaması 28.277 dolar seviyesinde ve EMA 200 ortalaması 25.744 dolar seviyesinde. Bu seviyeler Ağustos ortasından bu yana Bitcoin grafiğinde destek ve direnç görevi görüyor.

Analite göre bu durum haftalık zaman dilimlerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir etken ve BTC/USD paritesinde birkaç gelecek vaadeden durumdan birini oluşturuyor. Gönderinin bir bölümünde analist şu yorumda bulundu:

“Savunmaya eğilimli olmama rağmen Bitcoin’e karşı sabırlı kalmamın nedenlerinden biri fiyatın 200 haftalık hareketli ortalama seviyesini destek olarak kullanmaya çalışmasıdır. Boğaların 200 haftalık EMA’yı başarıyla tutması harika bir işaret.”

Bitcoin İçin Dikkat Çeken Analist

Bitcoin, sadece kripto para piyasasını değil aynı zamanda tüm geleneksel piyasaları etkileyen jeopolitik istikrarsızlıklar ve ABD makroekonomik verilerine rağmen bu hafta %6’lık bir yükseliş yaşadı. Piyasa koşullarına dayalı olarak son zamanlarda BTC/USD paritesinde volatilitenin yükselmesi de dikkat çekti.

Bitcoin on-chain verilerine göre ağ temelleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu durumun başlıca nedenlerinden biri ise Nisan 2024’te gerçekleşecek olan halving etkinliği. Bu etkinliğin ardından Bitcoin fiyatının ne yöne kırılım yapacağı ise herkes tarafından merak edilen bir olay.

Bu konu hakkında yapılan yorumlar arasında en güzel yorum ise popüler yatırımcı ve analist Moustache’den geldi. Bitcoin’in 2023 performansını 2020 performansı ile karşılaştıran ünlü analistin grafik yorumu dikkat çekti. X üzerinden paylaştığı bir grafik ile durumu açıklayan analist, Mart 2020’de yaşanan COVID-19 salgını ile piyasa çöküşünü ve 2022 yılı sonunda yaşanan FTX skandalını karşılaştırarak iki yılın en düşük seviyelerini baz aldı.