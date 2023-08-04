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  •   Ünlü Analiste Göre “Artık Ramak Kaldı”! Ethereum Tabanlı Bu Altcoin Büyük Çıkış İçin Hazır!

Ünlü Analiste Göre “Artık Ramak Kaldı”! Ethereum Tabanlı Bu Altcoin Büyük Çıkış İçin Hazır!

Özet

  • - Kripto analisti Altcoin Sherpa, Ethereum tabanlı Maker'ın (MKR) yüzde 30 yükselişle bin 700 dolara çıkmasını öngörüyor.
  • - Chainlink (LINK) için 5.50-7.50 dolar aralığını alım fırsatı olarak nitelendiren Sherpa, Bitcoin (BTC) için de umut verdi.
  • - Analist, BTC'nin orta vadede 40 bin dolara kadar ulaşmasını bekliyor.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
09:33
4 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Altcoin Sherpa olarak bilinen anonim kripto para analisti ve trader’ı Ethereum (ETH) Blockchain’i üzerine inşa edilen bir altcoin projesi olan Maker‘ın (MKR) fiyatında önemli bir fiyat artışı bekliyor. Analist ayrıca Chainlink (LINK) ve en büyük kripto para Bitcoin‘i (BTC) de değerlendirerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

MKR’da Büyük Çıkış Bekliyor

Kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, şu anda satış baskısı altında olduğu görülen piyasa koşullarına rağmen MKR‘ın muazzam bir güç gösterdiğini söyledi. Altcoin Sherpa, MKR’nin yaklaşık bin 330 dolardaki direnç seviyesinin üzerine çıkması halinde mevcut fiyatından yaklaşık yüzde 30’luk bir yükselişle bin 700 doların üzerine çıkabileceğine inanıyor.

MKR, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,10 yükselişle bin 317 dolardan işlem gördüğü ve analistin büyük yükseliş için işaret ettiği bin 330 dolar seviyesine oldukça yaklaşıldığı görülüyor.

Maker’ın ardından merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink‘e (LINK) bakan Altcoin Sherpa, LINK’ın güçlü bir altcoin olduğunu ve yaklaşık 5,50 dolar ile 7,50 dolar aralığını satın alma fırsatı olarak gördüğünü söyledi. Analist, 450 gündür devam eden konsolidasyon aşamasına rağmen Chainlink’in güçlü kalmaya devam ettiğine ve uzun vadeli bir strateji benimsemek isteyen yatırımcılar için güvenli bir altcoin seçimi olabileceğini ekledi.

Bitcoin’de 40 Bin Dolara Varan Yükseliş Öngörüsü

Son olarak Bitcoin‘i yorumlayan Altcoin Sherpa, en büyük kripto paranın 29 bin 750 dolar seviyesini aşması halinde yeniden 30 bin dolar ile 32 bin dolar aralığına gitmesini bekliyor. Analist, piyasayı potansiyel olarak etkileyebilecek bu kilit bölgede dört saatlik üstel hareketli ortalamaların (EMA’lar) yoğunlaştığını da ekledi. Altcoin Sherpa, Bitcoin’in fiyatı bu aralığa geri girmesi ve 30 bin doların üzerine çıkması halinde son fiyat hareketinin sadece kısa bir sapma olarak kalacağını ve Bitcoin’in önceki yükseliş trendine geri dönmesini bekliyor.

Bununla birlikte Altcoin Sherpa, orta vadede 30 bin dolar ile 32 bin dolar aralığının üzerine ikna edici bir çıkış olması halinde BTC‘nin 40 bin dolara kadar çıkmasını bekliyor. Analist kişisel olarak Bitcoin’in orta vadede 35 bin dolar ile 40 bin dolara ulaşması konusunda iyimserliğini koruyor olsa da daha ölçülü bir yaklaşım benimsemeyi tercih ederek henüz herhangi bir hamle yapmaya hazır değil.

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