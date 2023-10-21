  Ünlü Analist XRP İçin 2018-2021 Yılları Arasını İşaret Etti! Herkes Boğa Derken Ünlü Analistten İlginç XRP Yourumu!

Ünlü bir kripto analisti olan SOMMI, geçtiğimiz günlerde X üzerinden bir açıklama yaptı. SOMMI yaptığı açıklamada XRP’ye dikkat çekti ve potansiyel fiyat geleceği hakkında cesur bir tahminde bulundu. Geçmişte yaşanan bir fiyat hareketine dikkat çeken analist, tweet’inde bununla ilgili bir de grafik paylaştı.

SOMMI’nin Cesur İddiası

Analist tarafından paylaşılan XRP grafiğine göre, 2018’de ulaşılan ATH seviyesinden %70 düştükten sonra 2021’de yeniden yükseliş için büyük çaba gösterilmişti. Analiste göre, XRP bu fiyat eğilimini tekrarlamaya hazır görünüyor.

Analist, paylaştığı grafikle birlikte şu sözlere yer verdi:

2021 boğa sırasında XRP, önceki döngüsünden %70 geri çekilme bölgesine ulaştı. Temel olarak, çoğu altcoin hedefi, önceki döngü zirvesinin yaklaşık -%40’ı olacaktır. Bu, piyasa 2025’i önden koşarken ve bizi dolandırırken 2024’te gerçekleşebilir. Ya da bizi 2025’e kadar bekletebilir…”

Kripto piyasası analistine göre XRP, fiyat artışını tetikleyebilecek bir boğa koşusunun hemen öncesinde olabilir. Buna rağmen, bir fiyat yükselişi olsa bile daha sonrasında XRP fiyatında önemli bir düşüşün yaşanacağını ekledi. SOMMI, XRP’nin gelecek rallilerinde ATH’sine ulaşamayacağını da ekledi.

SOMMI’nin benzetme ve analizinin XRP’nin 2018’deki fiyat hareketini kopyaladığı söylenebilir. XRP 2018’de eşi benzeri görülmemiş bir ralli kaydederek yeni ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, XRP’yi ATH’sine taşıyan boğa koşusunu belirgin bir değer düşüşü takip etti.

XRP Fiyat Döngüsü Tekrarı Yakın mı?

SOMMI’nin yaptığı analize bakılırsa XRP benzer bir modeli tekrarlayabilir. Yapmış olduğu analiz için potansiyel bir zaman çizelgesine vurgu yapan SOMMI, 2024 yılının böyle bir tekrar için uygun göründüğünü belirtti. Piyasanın 2025’te beklenen büyük boğa koşusundan faydalanmaya çalışabileceğini ekleyen SOMMI, düşüşün yine 2025’e kadar gerçekleşmeyebileceğini de yatırımcılarla paylaştı.

SOMMI’nin yapmış olduğu analiz yalnızca XRP ile sınırlı kalmadı. Analist çoğu altcoin’in için de benzeri hareketlerin gerçekleşebileceğini belirtti. Son olarak bu yazı yazılırken 21milyon.com verilerine göre, XRP fiyatı yaklaşık olarak 0,5176 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Son 24 saat içerisinde ise %1,22’lik bir fiyat artışını yaşandığı görülüyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.