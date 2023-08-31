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  •   Ünlü Analist Sebebiyle Bitcoin’de 30.000 Doları İşaret Etti ve Ekledi: Bu Seviyenin Altına Düşmemeli!

Ünlü Analist Sebebiyle Bitcoin’de 30.000 Doları İşaret Etti ve Ekledi: Bu Seviyenin Altına Düşmemeli!

Özet

  • Bitcoin 28.000 dolara kadar yükseldi ve boğa piyasası beklentilerini arttırdı.
  • Grayscale'ın davayı kazanması ve spot BTC ETF beklentileri piyasa hareketini etkiledi.
  • Analistler, düşüş trendinin zayıfladığını belirterek Bitcoin'in toparlanacağını öngördü.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
09:40
31 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Bitcoin‘in sürpriz bir şekilde 28.000 dolara yükselmesi, piyasadaki analistleri satışların neredeyse sona erdiğine ve boğa piyasasında bir toparlanmanın ilk aşamalarda olduğuna ikna etti. Bu ralli, kısa olmasına rağmen, BTC fiyatının teknik yönünü değiştirerek 25.000 dolar destek/direncin altına bir kez daha düşme ihtimalini azalttı.

Grayscale Davası ve Bitcoin

Yatırımcılar, Grayscale Investments’ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı kazandığı çokça büyük galibiyete hızlı bir şekilde tepki verdiğinden, en önde gelen kripto paranın  işlem hacminde bir artış görüldü. Temyiz mahkemesi tarafından verilen karar, Grayscale’in Bitcoin Trust (GBTC) ürününü SEC tarafından onaylandıktan sonra spot Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF) dönüştürmesine izin veriyor.

Kripto sektöründeki birçok analist, kanaat önderi ve uzman, spot BTC ETF’sinin onaylanmasının ve yaklaşan yarılanmanın 2024/2025 yıllarında beklenen bir sonraki boğa koşusunu körükleyeceğine inanıyor. Ancak SEC, yeşil ışık yakmamak için diğer nedenlerin yanı sıra volatilite ve olası piyasa manipülasyonunu gerekçe göstererek teklifleri reddetmeye devam etti.

BTC Fiyatı Yükselecek Mi?

Bloomberg tarafından yapılan haberde JPMorgan Chase & Co. tarafından yapılan bir araştırma makalesi, uzun süredir devam eden kripto kışının neredeyse bittiğini düşünüyor. Araştırmacılara göre, özellikle Bitcoin’deki uzun pozisyonların tasfiyesi “büyük ölçüde geride kaldı.”

Analist Nikolaos Panigirtzoglou’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, CME Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerindeki açık faiz gibi göstergelere dayanarak, düşüş trendinin güç kaybettiğine işaret eden önemli ölçüde azaldı.

Sonuç olarak, yakın vadede kripto piyasaları için sınırlı bir düşüş görüyoruz. Perşembe günü Asya mesai saatlerinin sonuna doğru %0,8 düşen BTC fiyatı 27.206 dolardan işlem görüyor. 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) (mor) 27.179 dolarda acil destek görevi görüyor.

Bu pozisyon yatırımcılara düşüş trendinin 30.000 doların üzerinde devam etme olasılığını yansıttığı için Bitcoin 27.000 doların üzerinde kalmalı. Bu destek aynı zamanda 25.000 doların altında başka bir satış olasılığını da azaltıyor.

Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesinden gelen bir satın alma sinyali, gelişmiş yükseliş görünümünü doğrulamakta. Mavi renkteki MACD çizgisi kırmızı renkteki sinyal çizgisinin üzerine çıktığında, en az direnç gösteren yol 30.000 dolara yöneldi. Yatırımcılar, bu momentum göstergesi yükseliş trendini man çizgisine (0,00) ve pozitif alana doğru sürdürdüğü sürece uzun pozisyonlarını sağlam ve aktif tutacaklarından emin olabilirler.

Para Akışı Endeksi (MFI) aşırı alım bölgesine doğru yükselirken yükseliş eğilimini güçlendiriyor. Bu, BTC piyasalarına fon girişinin çıkış hacminden daha ağır bastığını gösteriyor. Başka bir deyişle, yatırımcılar diğer dijital veya geleneksel varlıklar lehine satış yapmak yerine Bitcoin’e yatırım yapmakla daha fazla ilgileniyor. 28.000 doların ve azalan kanalın üst sınırının üzerine çıkılması, 30.000 doların üzerindeki rallinin başlangıcını işaret edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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