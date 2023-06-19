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Kripto para piyasalarında sıkça takip edilen uzman analist, Bitcoin’in (BTC) son düzeltmesinin parabolik bir hareket için hazırlık aşaması olabileceğini öne sürdü. Uzman, 30.000 dolar seviyesine dikkat çekti.

BTC’de Kritik Seviye!

Credible Crypto takma adıyla bilinen uzman isim Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, Bitcoin’in 30.000 dolar seviyesini aşıp geri çekilmesinin, BTC’yi yıllık yeni zirvelere taşıyabilecek bir yükseliş trendinin parçası olduğunu belirtti. Ayrıca kripto para stratejisti, Bitcoin (BTC) için aylarca süren konsolidasyonu birkaç gün içinde silen dik bir yükseliş tahmini yürüterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Konsolidasyon genişlemeden önce gelir. Son düzeltici yapımız 48 gün sürdü ve sadece dört günlük anlık fiyat hareketiyle silindi. Mevcut düzeltici yapımız şu ana kadar 83 gündür devam ediyor. Bir sonraki harekete başladığımızda, muhtemelen üç aylık düzeltici fiyat hareketini bir hafta kadar sonra sileriz.

“Bitcoin’de Kıvılcım Gerekli!”

Credible Crypto ayrıca uzun vadeli holder’lar tarafından tutulan BTC miktarına veya Bitcoin hazinelerini bir yıldan fazla bir süredir taşımayan yatırımcıları da ele aldı. Analiste göre, uzun vadeli BTC holder’ları, geçtiğimiz yıl boyunca çok sayıda felaket haberine rağmen BTC yığınlarını istikrarlı bir şekilde artırıyor. Credible, azalan mevcut BTC arzının Bitcoin’i büyük bir yükseliş için hazırladığını vurgulayarak şunları söyledi: