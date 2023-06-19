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Ünlü Analist Noktayı Koydu: Bitcoin’de Tek Gereken Küçük Bir Kıvılcım!

Özet

  • Kıdemli analist BTC'de 30.000 doların kritik olduğunu ve aşılması durumunda rallinin geleceğini belirtti.
  • Analist, BTC'de tüm koşulların sağlandığını ve bir kıvılcımın devasa bir yükselişe neden olabileceğini söyledi.
  • BTC'de holder sayısının artmasının da fiyata ciddi etki edeceğini açıkladı.
16:36
19 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında sıkça takip edilen uzman analist, Bitcoin’in (BTC) son düzeltmesinin parabolik bir hareket için hazırlık aşaması olabileceğini öne sürdü. Uzman, 30.000 dolar seviyesine dikkat çekti.

BTC’de Kritik Seviye!

Credible Crypto takma adıyla bilinen uzman isim Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, Bitcoin’in 30.000 dolar seviyesini aşıp geri çekilmesinin, BTC’yi yıllık yeni zirvelere taşıyabilecek bir yükseliş trendinin parçası olduğunu belirtti. Ayrıca kripto para stratejisti, Bitcoin (BTC) için aylarca süren konsolidasyonu birkaç gün içinde silen dik bir yükseliş tahmini yürüterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Konsolidasyon genişlemeden önce gelir. Son düzeltici yapımız 48 gün sürdü ve sadece dört günlük anlık fiyat hareketiyle silindi. Mevcut düzeltici yapımız şu ana kadar 83 gündür devam ediyor. Bir sonraki harekete başladığımızda, muhtemelen üç aylık düzeltici fiyat hareketini bir hafta kadar sonra sileriz.

“Bitcoin’de Kıvılcım Gerekli!”

Credible Crypto ayrıca uzun vadeli holder’lar tarafından tutulan BTC miktarına veya Bitcoin hazinelerini bir yıldan fazla bir süredir taşımayan yatırımcıları da ele aldı. Analiste göre, uzun vadeli BTC holder’ları, geçtiğimiz yıl boyunca çok sayıda felaket haberine rağmen BTC yığınlarını istikrarlı bir şekilde artırıyor. Credible, azalan mevcut BTC arzının Bitcoin’i büyük bir yükseliş için hazırladığını vurgulayarak şunları söyledi:

Var olan tüm BTC’lerin ~%70’i HODL’da ve bir yılı aşkın süredir satılmıyor. Bu sayı yalnızca 3AC (Three Arrows Capital), FTX çöküşü ve SEC’in Coinbase/Binance’a karşı son eylemleri aracılığıyla yükseldi. Bitcoin’in varoluş tarihinde hiç olmadığından daha az bir arz mevcut. Peki, bu sizin için ne gelebilir? Şu anda Bitcoin ile ilgili durum, ölü ağaçlarla dolu bir ormanın ortasında gazyağıyla ıslatılmış bir paçavra gibi,  tek gereken tek bir talep kıvılcımıdır.  Ve o paçavra yandığında, hareket başlayacak. Önce yavaş, sonra aniden tıpkı bir orman yangınının tek bir kıvılcımla başlayıp kısa sürede kontrol edilemez bir aleve dönüşmesi ve önüne çıkan her şeyi ve herkesi yok etmesi gibi.

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