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  •   Ünlü Altcoin Analistinden İki Altcoin İçin Uyarı: “Korkunç Şeyler Olacak”

Ünlü Altcoin Analistinden İki Altcoin İçin Uyarı: “Korkunç Şeyler Olacak”

Özet

  • Son 24 saatte %2 düşüş yaşayan Bitcoin, önceki günlerde de %10'luk bir düşüşle dikkat çekti.
  • Bitcoin'e paralel olarak, altcoinlerde de sert düşüşler yaşandı. Özellikle Binance Coin (BNB) regülasyon baskısı ve fiyat düşüşüyle ciddi panik oluşturdu.
  • Ünlü altcoin analisti Altcoin Sherpa, BNB'nin re-test aşamasında olduğunu ve korkutucu bir tablo çizebileceğini ifade etti.
  • Piyasaya etkisi: nötr
21:30
24 Ağustos 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) başta olmak üzere kripto para sektöründe korkutucu şeyler yaşandığını söylemek mümkün. BTC, son 24 saat içerisinde %2 düşüş yaşasa da bunun aslında daha önceki günlerden gelen %10’luk düşüşün parçası olduğunu bilmek durumu daha korkutucu yapıyor.

Altcoinler ve BNB İçin Korkutucu Tablo

BTC fiyatı bu kadar sert düşüş yaşarken diğer altcoinlerin yaşadıkları düşüşler ise çok daha korkutucu oldu.  Özellikle Binance Coin (BNB), yaşadığı sert düşüş ve regülasyon baskısından kaynaklı kaygı durumu yüzünden ciddi panik yarattı. 

Ünlü altcoin analisti Altcoin Sherpa da konu hakkında yaptığı açıklama ile BNB yatırımcılarını bir miktar korkuttu. Altcoin Sherpa, yaptığı son açıklamada BNB’nin şu an re-test aşamasında olduğunu ve bunun oldukça kötümser bir tablo çizdiğini ima etti. Analist, “korkutucu şeyler” ifadesi ile de çizdiği grafiğe ekleme yaptı.

Önde gelen kripto para analisti çizdiği grafikte düşüşün devam edebileceğine imada bulundu. BNB fiyatı an itibarıyla 217 dolarda tutunmaya çalışıyor ve 204 dolara kadar gerilemişti. Analist işlerin korkutucu gözüktüğünü belirterek aslında 204 dolara yeniden düşüş olabileceğini ima etti. 200 dolar hattı kaybedilirse de fiyat yeniden 170 dolara çekilebilir.

Ünlü kripto para analisti BNB uyarısının devamında popüler bir başka kripto para birimi hakkında da açıklamalarda bulundu. RUNE son zamanlarda yükseliş elde eden bir kripto para oldu ve bunun özellikle .50 ile .618 Fib noktalarından sıçrama yapacağını beklediğini belirten analist, yükselişin sürebileceğini ima etti.

Analistten Altcoin Uyarısı

Analist bunun yanı sıra korkutucu tarafa da ışık tutarak düşüşe dikkat çekti ve %40’lık bir gerilemeye dair parantez açtı. Analist, yatırımcıları böyle uyardı.

Analist 23 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamasında ise sıradaki yükselişin altcoinlerde olduğunu belirtti. Ünlü isim, dipte kalan altcoinlerin bile düzeleceğini ifade ederek bütün hepsinin BTC’ye bağlı olduğunu hatırlattı. Analiste göre BTC ise 26.000 dolarda yatay seyredip yeniden 30.000 dolara hareket edecek gibi gözüküyor.

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