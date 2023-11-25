Kripto Para

UNI ve BLUR Biriktiren Balinalar Bu Altcoin’de Satışa Geçti

Özet

  • Altcoin balinaları UNI ve BLUR birikimine başladı.
  • Bir balinanın MATIC’i borsalara taşıması dikkat çekti.
  • Gelişme MATIC için bir satış anlamına geliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para alanının hızlı akan dünyasında, kripto para balinalarının kayda değer işlemleri ve stratejik hamleleri piyasayı şekillendirmeye devam ediyor. Altcoin UNI ve BLUR balinaları bir birikim moduna geçmişken bir başka balinadan gelen altcoin MATIC hareketi token için bir satış dalgasının gelme ihtimalini gündeme getirdi.

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Stevu.eth’nin Binance ve OKX’teki Taktiksel HareketleriBalina Polygon MATIC Satıyor

Stevu.eth’nin Binance ve OKX’teki Taktiksel Hareketleri

Balina hareketlerini izleyen Lookonchain tarafından bildirildiğine stevu.eth, Binance’tan 1 milyon 930 bin dolara karşılık gelen 311 bin 302 UNI’lik bir para çekme işlemi gerçekleştirdi. Etkileyici bir şekilde, cüzdan şu anda 3 milyon 180 bin dolar değerinde 511 bin 301 altcoin UNI tutuyor. Aynı balina 29 Haziran’da OKX’ten 500 bin 545 UNI çekmiş ve Ağustos ayında bunları hem Binance hem de OKX’e yatırmıştı.

uni cointurk

Bu gelişmeye paralel olarak, bir başka kayda değer balina da kripto para borsası Upbit‘ten 1 milyon 570 bin dolar değerinde 2 milyon 480 bin kripto para BLUR çekerek önemli bir işlem gerçekleştirdi. Fonlar daha sonra stake edilmek üzere Blur’a yatırıldı. Bu stratejik hamle, kripto para dünyasındaki stake etme stratejilerinin gelişen manzarasını gözler önüne seriyor.

Kripto piyasası dinamik gelişimini sürdürürken, stevu.eth ve altcoin BLUR balinaları gibi önemli oyuncuların bu stratejik işlemleri, kripto varlık yönetimi ve stake stratejilerinin inceliklerine bir bakış sağlıyor.

Balina Polygon MATIC Satıyor

Kripto para alanında bir başka gelişme, önemli bir fon hareketine işaret ediyor. Son dört saat içinde beş adres tarafından GSR Markets aracılığıyla Binance‘a 16 milyon 90 bin dolar değerinde 21 milyon 680 bin MATIC aktarıldı.  Bu işleme ilgi çekici bir katman ekleyen şey, bu MATIC token’larının sadece dokuz gün önce Polygon Ecosystem Growth tarafından yapılan dağıtımdan kaynaklandığının ortaya çıkması. Gelişme bir satış dalgasının gelebileceği şeklinde yorumlandı.

Kripto para balinalarının hem alım hem de satış yönlü hareketleri takip edildiği için bu gelişmenin anlamının ne olduğu sorgulanıyor. Token’ların Polygon Ecosystem Growth dağıtımından GSR Markets aracılığıyla Binance’e taşınması, kâr elde etme ya da stratejik portföy ayarlamaları gibi farklı niyetler anlamına gelebilir. Bu nedenle kripto para MATIC fiyatının bundan sonraki aşamada takip edilmesinde fayda var.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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