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Memecoin sektörünün en son büyük oyuncusu olan Pepe (PEPE) hızlı bir başarı elde etti. Piyasaya sürülmesinden sadece birkaç hafta sonra token, Coingecko’daki piyasa değerine göre ilk 100 kripto listesine girdi.

Yazım zamanında, son yedi gün içinde %300’den fazla fiyat artışı kaydettikten sonra 84. sırada yer aldı. Coingecko’nun verilerine göre, PEPE son 24 saatte %23’ten fazla artış gösterdi ve 539 milyon dolardan fazla piyasa değeriyle 0,00000128 dolardan işlem görüyordu.

PEPE Balinaları Daha Zengin Yaptı

PEPE etrafındaki heyecan yakın zamanda sönecek gibi görünmüyor; büyük borsalar listelendiğini duyurdu. Bunlardan sonuncusu, kripto paranın spot ticaret piyasasında listelendiğini duyuran OKX oldu. Bildirildiğine göre, PEPE/USDT ticareti 1 Mayıs’ta başladı ve PEPE para çekme işlemleri 2 Mayıs’ta açılacak.

DeFi hakkında iç görüler paylaşan popüler bir Twitter kullanıcısı olan DeFi Mochi, yakın tarihli bir tweet’te birkaç balinanın PEPE’nin yükselişinden nasıl büyük karlar elde ettiğini vurguladı. Tweet’te ayrıca, ortalama 0,000000259 dolar fiyatla 217.000 doların üzerinde PEPE satın alan bir cüzdandan da bahsedildi.

Takip eden iki hafta boyunca, cüzdan yaklaşık 1,5 milyon dolar gibi muazzam bir kâr elde etti. Başka bir cüzdan ise tokenı 223.000 dolar hacimle 0,000000235 dolardan satın aldı ve daha sonra 937.573 dolar kâr elde etti.

PEPE’nin Etkisi Daha Büyük Olabilir

Bu arada, Eric Cryptoman adlı popüler bir Twitter kullanıcısı, küresel kripto pazarının daha da büyümesine yardımcı olabilecek ilginç bir olasılığa işaret etti. Tweet’ine göre, memecoin’ler yeni yatırımcıları pazara çeken bir çapa görevi görüyor.

Birçok yeni yatırımcı kripto yatırım yolculuğuna memecoin’lerle başlıyor ve daha sonra portföylerini genişletiyor. Bu nedenle, PEPE’nin etrafındaki heyecan ve elde ettiği kilometre taşları göz önüne alındığında, ona göre memecoin’lerin geleceğinin şu anda parlak göründüğü söylenebilir.

Piyasa Kendinden Emin Mi?

Santiment’in grafiğine bakıldığında, kripto piyasasının PEPE’ye yönelik umutlarının yüksek kaldığı görülüyor. Memecoin’in ağırlıklı duygu metriği yükseldi, bu da token hakkındaki olumlu görüşlerin baskın olduğunu gösteriyor.

Sosyal hacmi de yüksekti ve bu da token’ın artan popülaritesine işaret ediyordu. LunarCrush’ın verileri, coin’in yükseliş hissiyatının geçen hafta boyunca önemli ölçüde arttığına işaret etti. Öte yandan, memecoin’in borsa çıkışı önemli ölçüde arttı ve bu da satın alma baskısının arttığını gösteriyor. Ağ büyüme metriğinden de anlaşılacağı üzere, token’ı transfer etmek için daha fazla yeni adres kullanıldı.

PEPE’nin günlük aktif adresleri de son zamanlarda artış göstermişti. Yukarıda belirtilen ölçütler ve PEPE’nin 1 haftalık yüksek fiyat oynaklığı göz önünde bulundurulduğunda, fiyatın daha da yükselme olasılığı yüksek görünmekte.

Son olarak, yukarıda belirtilen tüm faktörlere bakıldığında, PEPE’nin kendisinden daha iyi performans göstermeye devam etmesi halinde Shiba Inu ve Dogecoin ile zorlu bir rekabete girişebileceği sonucuna varılabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.