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  •   Uçurumun Dibinde! Tecrübeli Analist “Çirkin Görünüyor” Diyerek Bu Altcoin İçin Uyardı!

Uçurumun Dibinde! Tecrübeli Analist “Çirkin Görünüyor” Diyerek Bu Altcoin İçin Uyardı!

Kripto para analisti ve trader'ı Altcoin Sherpa, Twitter'daki 185 binden fazla takipçisini FTX'in iflası ile sık sık tartışmalara konu olan popüler bir altcoin için uyardı.
13:20
27 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Analizleri ile yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, Twitter’daki 185 binden fazla takipçisin, FTX’in iflası ile sık sık tartışmalara konu olan popüler bir altcoin için uyarıdı. Analist, belirttiği bir senaryonun gerçekleşmemesi halinde altcoin’in yüzde 55’in üzerinde düşebileceği konusunda uyardı.

Altcoin En Az Yüzde 55 Düşebilir

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, kripto para borsası FTX’in iflasıyla sert düşen Solana‘nın (SOL) en az yüzde 55 düşebileceği konusunda takipçilerini uyardı. Analist, “Bunu almanın tek şartı, yukarı yönde bir kırılım görülmesi ve ardından bir dip yaparak yoluna devam etmesidir. Aksi takdirde uzun vadeli fiyat grafiğinde bu bölgenin (11,20 dolar) altına düşecek olursa muhtemelen boşluğu (gap) dolduracak ve sırada 5 dolar olacak. Kısa/orta vadede SOL’un grafiği genel olarak çirkin görünüyor.”

Altcoin Sherpa’nın işaret ettiği ilk senaryo için paylaştığı 4 saatlik fiyat grafiğine bakıldığında Solana fiyatının öncelikle 10,30 dolar – 10,40 dolar seviyelerine dokunması ve ardından hızla yükselerek yoluna devam etmesi gerekiyor. Bu senaryoda altcoin’in önündeki en büyük engelin 12,07 dolar seviyesi olduğu görülüyor.

Öte yandan analistin işaret ettiği ve fiyatın 5 doların altını görebileceğini belirttiği ikinci senaryo için paylaştığı 3 günlük fiyat grafiği kritik destek seviyesinin 11,20 dolarda olduğunu gösteriyor. Altcoin Sherpa, bu seviyenin altında 3 günlük bir mum kapanışının SOL‘da en az yüzde 55’lik bir düşüşü tetikleyeceği ve fiyatın 4,95 dolara kadar düşebileceği görüşünde.

Solana’da Son Durum

4.1 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 16’ncü kripto para olan Solana, son 30 günde yüzde 20’nin üzerinde düştü. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Solana, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,77 düşüşle 11,22 dolardan işlem görüyor. Güncel fiyatlarla SOL’un analistin işaret ettiği kritik seviyeye oldukça yakın bir noktada, adeta uçurumun dibinde olduğu görülüyor.

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