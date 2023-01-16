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Popüler sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların hisse senedi ya da kripto paralarla ilgili yaptıkları arama sonuçlarında fiyat grafiği gösterilmesini sağlayan özelliğinde sessizce genişletmeye giderek en az 30 altcoin daha ekledi.

En Az 30 Altcoin Eklendi

Sosyal medya platformu Twitter, “$Cashtags” özelliğinin bir parçası olarak 21 Aralık 2022 tarihinde Twitter Business hesabından duyurduğu ve öncelikli olarak Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ile başlattığı fiyat grafiği gösterimi için sessizce genişletmeye gitti. Bilindiği üzere yeni özellik ile önünde dolar işareti ($) bulunan bir kripto para ($BTC, $ETH gibi) ya da hisse senedi sembolü için tweet atmak ya da arama yapmak artık bu semboller için fiyat grafiklerine bağlantı veriyordu.

Twitter’ın kripto paralar cephesinde fiyat grafiği gösterimi konusunda genişletmeye gittiği, piyasa değerine göre en büyük 50 kripto paradan 30’u için destek sunmaya başladığı tespit edildi. Özellik kapsamında desteklenmeye başlanan yeni altcoin’ler şu şekilde: Tether (USDT), XRP (XRP), Binance USD (BUSD), Cardano (ADA), Solana (SOL), Polygon (MATIC), Litecoin (LTC), Dai (DAI), Avalanche (AVAX), Uniswap (UNI), Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB). Desteklenmeye başlayan diğer altcoin’ler arasında Wrapped Bitcoin (WBTC), Ethereum Classic (ETC), Bitcoin Cash (BCH), Stellar (XLM), Internet Computer (ICP), Decentraland (MANA) ve The Sandbox (SAND) yer alıyor.

Özellikle Dogecoin topluluğu, Elon Musk yönetimindeki Twitter’ın DOGE‘u özellik kapsamına almış olmasında özellikle mutlu olmuş durumda.

Daha Fazla Altcoin Eklenecek

Özellik kapsamında altcoin‘lerin ne şekilde destek verilmeye devam edileceği ve tamamı için ekleme yapılıp yapılmayacağı belirsiz ancak Twitter Business hesabının yaptığı duyuruda zamanla daha fazla altcoin için ekleme yapılacağı belirtilmişti.

Kripto paralar ve hisse senedi fiyat endeksi verileri TradingView‘dan alınırken, kripto paranın ticareti için çevrimiçi ticaret platformu Robinhood’a bağlantı veriliyor. Bu bağlamda Twitter’ın hem TradingView hem de Robinhood ile herhangi bir işbirliği için resmi bir duyuru gelmiş değil.

Musk, Twitter’ın başına geçtiğinden bu yana kripto para tabanlı ödemelerin Twitter’a olası entegrasyonu da dahil olmak üzere “Twitter 2.0” vizyonunun neye benzeyebileceğine dair ipuçlarını paylaştı ve bu özelliğin de ortaya konulan vizyonunun bir parçası olduğu üzerinde duruluyor.