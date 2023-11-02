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Türklerin Sevdiği Üç Altcoin’i İnceledik: SOL, AVAX ve CHZ Grafik Analizleri

Özet

  • Bitcoin, yükselişe devam ederken bu durum altcoin piyasası için de umut veriyor.
  • Avax, günlük grafikte düşen kanal formasyonu kırıldı.
  • Chiliz iki saatlik grafikte yükselen kanal formasyonu dikkat çekiyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
18:20
2 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para piyasasında gün geçtikçe yatırımcılar mutlu olmaya devam ediyor. Ekim ayını %28 gibi ciddi bir kazançla kapatan Bitcoin, altcoin piyasasının da canlanmasına neden oldu. Özellikle Bitcoin spot ETF başvurularında yaşanabilecek bir gelişme ilerleyen dönemlerde kripto para piyasasının ralli hazırlığına eşlik edecektir. Peki altcoin piyasasında neler oluyor? Üç başlıkta inceliyoruz.

Solana Grafik Analizi

Sadece iki haftalık bir zaman diliminde %100’ün üzerinde kazanç sağlayan Solana, yatırımcısını mutlu etmeye devam ediyor. Bu önemli ivme ile birlikte günlük grafikte tüm formasyon yapılarını kıran Solana için yükselişin önünde tek bir engel iflas eden kripto para borsası FTX’in elinde bulunan SOL varlıklar olabilir. Bu tarafta yaşanabilecek bir satış baskısı SOL fiyatına olumsuz yansıyacaktır.

Solana günlük grafiğinde dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 38,57 / 34,91 ve 31,24 dolar seviyeleridir. Özellikle EMA 7 ve EMA 21 seviyelerinin kesiştiği 31,24 dolar altında günlük bar kapanışı Solana cephesinde yükseliş ivmesini yavaşlatacaktır. SOL için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 44,58 / 48,18 ve 52,92 dolar seviyeleridir. Özellikle Ağustos 2022’den beri görülmeyen 48,18 dolar seviyesinin üstünde günlük bar kapanışı SOL için yükseliş ivmesini hızlandıracaktır.

Avax Grafik Analizi

Son yaşanan yükselişlerle birlikte Avax, uzun zamandır devam eden düşen kanal formasyonunda direnç kırılımını gerçekleştirdi. Özellikle kırılımın ardından bu çizginin destek olarak çalışması yükseliş ihtimalinin artmasına neden oldu. Ancak son barda görülen EMA 200 seviyesinden (kırmızı çizgi) satış gelmesi yükseliş senaryosu için olumsuz bir etken.

Avax için dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 11,44 / 11,12 ve 10,85 dolar seviyeleridir. Özellikle 10,85 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi düşen kanal formasyonuna tekrar geri dönülmesine neden olur. Avax için dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 12,34 / 12,84 ve 13,42 dolar seviyeleridir.

Chiliz Grafik Analizi

Türk yatırımcılar arasında tanınan en iddialı altcoin projelerinden biri olan Chiliz için son zamanlarda grafik yapısı yatırımcılarını mutlu ediyor. Buna göre iki saatlik grafikte yükselen kanal formasyonu dikkat çekiyor. Ancak direnç çizgisine temastan sonra gelen satış için yatırımcılar dikkatli olmalı.

Chiliz için dikkat çeken destek seviyeleri sırasıyla; 0,06998 / 0,06830 ve 0,06552 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,06552 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi bu formasyon yapısının bozulmasına neden olabilir. Chiliz için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,07181 / 0,07368 ve 0,07512 dolar seviyesidir.

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