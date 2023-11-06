  Türklerin Sepetinde Bulanan Üç Altcoin’i İnceliyoruz: Solana, Avax ve Chiliz’de Neler Oluyor?

Kripto para piyasasında son zamanlarda yaşanan gelişmeler birçok altcoin’in yükselmesine neden oldu. Özellikle Bitcoin ve Ripple tarafından beklenen olumlu haber akışlarıyla birlikte kısa bir süre içerisinde altcoin piyasasında canlanma yaşandı. Bu süreçte Bitcoin fiyatının 35.000 dolar direncine takılması ise piyasadaki para akışının altcoin’lere kaymasını sağladı. Peki Türklerin sepetinde bulunan Solana, Chiliz ve Avax’ta neler oluyor? Birlikte inceliyoruz.

Solana Grafik Analizi

Solana dört saatlik grafikte yükseliş ivmesinin zayıflamasının ardından üçgen formasyonu oluştu. Bu formasyon yapısında direnç kırılımının yaşanması fiyatın ciddi bir ivme kazanmasını sağlar. Ancak destek seviyesinin kırılması ise birçok yatırımcının hayal kırıklığına uğramasına neden olur. Son bar oluşumlarında fiyatın EMA 7 ve EMA 200 ortalamalarının altında kalması ise kısa süreli olumsuz bir senaryoyu öne çıkarıyor.

Solana için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 38,57 / 34,91 ve 31,24 dolar seviyesidir. Özellikle 38,57 dolar seviyesinin altında bar kapanışın gerçekleşmesi formasyonun olumsuz yönde çalışmasını ve fiyatın düşmesine neden olur. Solana için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri sırasıyla; 44,58 / 48,18 ve 52,92 dolar seviyeleridir.

Chiliz Grafik Analizi

Chiliz, son zamanlarda yaşadığı yükselişle yatırımcısını mutlu etmeye devam ediyor. Layer-2 projesinde yaşanan başarısızlığın ardından ciddi bir değer kaybına uğrayan CHZ, dört saatlik grafikte yükselen kanal formasyonunda direnç kırılımını gerçekleşti. Bu direnç çizgisinin yaşanan kırılım ardından destek olarak çalışması ise yükselişin güç kazanmasına yardımcı olacaktır.

CHZ için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,07820 / 0,07719 ve 0,07613 dolar seviyesidir. Özellikle 0,07719 dolar seviyesinin altında dört saatlik bar kapanışının yaşanması formasyon yapısı içerinde bir hareket sürecini başlatabilir. CHZ için dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,08053 / 0,08179 ve 0,08333 dolar seviyeleridir.

Avax Grafik Analizi

Son zamanlarda yaşanan gelişmelerde Avax ekibi sessizliğini korumaya devam ediyor. Özellikle Layer-1 projelerinden Solana, olumlu haber akışı ile birlikte ciddi bir yükseliş yaşarken bu konuda Avax geride kaldı. Avax’ın son ayların en yüksek seviyelerine geri dönmesi ise yükseliş ivmesinin hızlanmasına neden oluyor.

Avax için dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 12,69 / 12,44 ve 12,19 dolar seviyesidir. Özellikle 12,19 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi formasyon kırılımına neden olur. Avax için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 13,15 / 13,53 ve 13,98 dolar seviyeleridir.