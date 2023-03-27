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Popüler meme token Shiba Inu’yu (SHIB) Nisan ayı içerisinde nasıl bir yol haritası bekliyor? İşte kripto para biriminin Nisan ayı tahminleri!

SHIB Hareketliliği!

Ocak ayının başında, Shiba Inu fiyatı alçalan bir direnç çizgisinden çıktı ve ay sonunda 0,0000157 dolarlık yeni bir yıllık en yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum da haftalık göreceli güç endeksi (RSI) 50’nin üzerine çıkmasına neden oldu. Ancak fiyat ralliyi sürdüremedi ve Şubat ayında bir kez daha direnç çizgisine dönerek bunu destek olarak onayladı.

Uzmanlara göre haftalık zaman diliminde en önemli destek 0,0000096 dolar. Bölge, Mayıs 2022’den bu yana aralıklı olarak hem destek hem de direnç olarak hareket etti. Ayrıca mevcut konumda alçalan direnç çizgisine denk geliyor. Bununla birlikte analistler, kripto para birimindeki herhangi bir düşüş, yeniden test olarak kabul edilebileceği belirtti. SHIB fiyatı belirtilen seviyenin altında kapanırsa, yükseliş görünümünü geçersiz kılabilir ve 0,0000070 dolara düşüşe neden olabilir. Günlük zaman çerçevesindeki teknik analizlere göre, SHIB fiyatının 4 Şubat’tan beri azalan bir direnç çizgisinin altında kaldığı belirtiliyor. Düşüş, 10 Mart’ta 0,0000096 dolara kadar gerilemesine neden oldu.

Ayrıca meme token’ın fiyatı o zamandan beri arttı. Kripto para analistlerine göre artış birkaç nedenden dolayı çok önemliydi. Bunları sıralayacak olursak şu şekilde olduğu söyleniyor: Fiyat, 0,78 Fib geri çekilme destek seviyesini 0,0000095 dolar olarak doğruladı. Sıçrama potansiyel olarak bir ABC düzeltici yapısını tamamladı. Son olarak SHIB fiyatı 14 Mart’ta alçalan bir direnç çizgisinden çıkarak düzeltmeyi tamamladığını gösteriyor.

SHIB’de Kritik Seviye!

Ancak ERC-20 token’ı sonraki 24 saat içinde kırılma seviyesinin altına düşerek önemli bir gerileme yaşadı. Ayrıca günlük RSI hala 50’nin altında ve yükseliş eğiliminin tersine dönüşü teyit etmediği öne sürüldü. Ethereum tabanlı meme coin mevcut konum itibariyle çıkış seviyesinin biraz altında işlem görüyor. Bir artış başlatamazsa, fiyat 0,786 Fib geri çekilme destek seviyesine geri dönebilir. Ayrıca bir kırılma gerçekleşirse, SHIB en yakın direnç seviyesi olan 0,0000123 dolara gerileyebileceği belirtildi.

Sonuç olarak yükselişini sürdürememek Shiba Inu fiyatı için bir zayıflık işareti olabilir. Bir önceki direnç çizgisinde sıçraması veya kırılması, gelecekteki eğilimi belirleyebilir. Analistlere göre bir sıçrama, 0,0000123 dolara doğru bir artışa yol açabilirken, olası bir düşüş 0,0000077 dolara doğru bir gerilemeye yol açabilir.