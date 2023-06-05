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Tüm Piyasaya Meydan Okuyor! En Büyük Altcoinlerden Biri Rallinin Eşiğinde!

Özet

  • Kripto para piyasaları yeni haftada daha fazla satış gördü.
  • XRP Coin fiyatı piyasanın tersi yönde hareket ediyor.
  • Uzman analist Kaleo kısa vadede XRP Coin için 0,6 doları hedefliyor.
19:10
5 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin ve Ethereum gibi popüler kripto paralar yeniden değer kaybetmeye başladı. Sakin hafta sonunun ardından satışlar geldi. Dünkü OPEC kararlarının enflasyona potansiyel etkileri düşünüldüğünde bu pek şaşırtıcı değil. Bitcoin fiyatı son 1 yılda irili ufaklı tüm küresel gelişmelere tepki verdi.

Ripple (XRP) Yükselir Mi?

Ancak XRP Coin başka, popüler kripto para bu ay bitmesi beklenen davanın beklentisiyle pozitif seyrediyor. Popüler kripto analisti CryptoKaleo Ripple’ın (XRP) 0,60 dolara ulaşmaya hazır olabileceğini söyledi. Fiyat hareketini teknik bir perspektiften vurgulayan analist, tokenın halihazırda daha fazla yükseliş sinyalleri gösterdiğini belirtti.

Ayrıca, XRP hacminin tokenin Bitcoin’den aha iyi performans göstermesine nasıl yol açabileceğini gösterdiği XRP/BTC grafiğini değerlendirdi. Son 30 günde XRP Coin fiyatı piyasa sallanırken %15 değer kazandı ve daha fazla yükseliş kapıda gibi görünüyor.

XRP Coin Fiyat Tahmini

Değerlendirilmesi gerekilen en önemli husus hacimdir. Önemli piyasa hareketlerini ölçmek için önemli bir gösterge olarak kabul edilen XRP hacmi 1,27 milyara yükselmiştir. Bu da XRP fiyat hareketinin arkasında piyasa gücü olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, hacim yukarı yönde devam ederse, Kaleo’nun 0,60 dolarlık hedefi gerçekleşebilir.

Fonlama oranına göre vadeli işlemlerdeki traderlar daha fazla yükseliş bekliyor. Tüm bu pozitif havanın arkasında yukarıda da ifade ettiğimiz gibi davanın önümüzdeki haftalarda sona ereceği beklentisi var. Ripple CEO’su Mayıs sonunda yaptığı açıklamada önümüzdeki haftalarda davanın bitmesini beklediğini söyledi. Bu da Haziran ayında davanın sonuçlanacağına dair spekülasyonlara yol açtı. Ayrıca 13 Haziran tarihinde Hinman belgeleri yayınlanacak ve bu da XRP Coin için önemli bir dönüm noktası.

XRP Coin yatırımcıları fiyat 0,51 dolar üstünde tutunduğu sürece 0,6 dolara hızlı ataklar görebilir. Fiyatın önündeki en büyük engel 0,51-52 dolar aralığı olarak görülüyordu ve bu aşıldı.

Eğer davayla ilgili elle tutulur pozitif gelişmeler görürsek bu senaryoda nihai hedef 1 dolara kadar uzatılabilir. Bu senaryoda Coinbase’in yeniden listeleme duyurusu gibi heyecan verici haberler ralliyi destekleyebilir. Coinbase borsası dava açıldıktan sonra XRP Coin’i mecburi olarak delist etmiş ancak davaya verdiği amicus özetlerinde Ripple’ı desteklemişti.

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