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Tüm Metrikleri Yükseldi! 2 Haftada Yüzde 43 Artan Altcoin’de Fiyat Artışı Devam Edecek Mi?

Özet

  • Aptos blockchain, TVL'de (Toplam Değer Kilitlenmesi) rekor seviyelere ulaştı.
  • APT token'ın fiyatı son iki haftada %43 arttı.
  • Fiyatta, yakın gelecekte düşüşler veya düzelme beklenilebilir.
02:00
28 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Aptos blockchain’i, kripto paralarda yaşanan son yükselişi kendi lehine çevirdi çevirdi ve genel bir yükseliş yaşadı. Yatırımcıların güvenini ortaya koyan kilitli toplam değeri (TVL) kısa süre önce ATH seviyesine yükseldi.

Aptos’un sahip olduğu TVL değeri, Perşembe günkü işlemler sonucunda 74,77 milyon dolara ulaştı ve bu seviye, tarihindeki en yüksek TVL değerine işaret etti. Bu büyüme, Ekim ayının ikinci haftasından bu yana gerçekleşen TVL büyümesinin yansıması olarak düşünülebilir. Aptos’un yerel kripto para birimi olan APT’ye yönelik talep artışı da dikkatlerden kaçmadı.

APT Coin Yorumları

Aptos’ta yaşanan TVL büyümesi, yatırımcıların güveninde yaşanan artışa işaret ediyor. Bunun nedeni, uzun vadeli görünümün boğaların lehine dönmesi olabilir. Buna bağlı olarak, Aptos TLV’sinde görülen son artış, yaşanan rallinin kısa vadeden uzun vadeli bir beklentiye dönüşmüş olabileceğini gerçeği yatırımcıların umutlarını yatırımcılarda arttırıyor.

Aptos’un dikkat çeken fiyat hareketi, uzun vadede ekosistemin büyümesinin hızlanabileceğine işaret ediyor. APT’nin fiyat hareketi Bitcoin‘de yaşanan artışı takip ederek Ekim ayının ikinci bölümünde büyük bir yükseliş yaşadı. Sonuç olarak APT son iki haftalık süreçte %43’e varan bir fiyat artışı yaşadı.  Yazının yazıldığı saat itibariyle 6,44 dolardan işlem görüyordu.

Fiyatta yaşanan ralli, APT’nin son 11 ayda yaşadığı en büyük yukarı yönlü fiyat hareketi olarak değerlendirilebilir. Piyasanın en sonunda uzun vadeli bir boğa koşusuna hazırlandığı beklentileri de yatırımcılar arasında tartışılıyor. Yine de bu tip yükselişlerde fiyatta yaşanılan geri çekilmeler de görülebilmektedir.

APT Fiyatının Geleceği

APT’ye ait likidasyon ısı haritası, bir sonraki yoğun likidasyon birikiminin 5,7 ile 5,8 dolar fiyat seviyesinde gerçekleşebileceğini gösterdi. Bir diğer deyişle, fiyat bahsedilen fiyat aralığına kadar düşerse APT ayıları bir miktar güç kazanabilir.

Ayrıca, fiyatta yaşanılabilecek bir geri çekilme, hacimde de yaşanılabilecek bir düşüşü beraberinde getirebilir. Bu durum piyasada yaşanan son yükseliş hareketinin ardından yaşanılabileck bir konsolidasyonun da göstergesi olabilir.

Son olarak, verilen bilgiler doğrultusunda düşüş hareketi ayıların hakimiyeti geri almak için bir fırsat yakalayabileceği anlamına gelebilir. APT hala aşırı alım bölgesinde olduğu için önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla düşüşe tanıklık edebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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