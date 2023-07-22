Wall Street Journal’ın haberine göre iflas eden ve platformunda kalan müşteri fonlarının iadesini yapmak için çalışan kripto kredi şirketi Celsius Network, müşteri fonlarını iade etmek için mahkemenin onay verebileceği bir anlaşma yapam yolunda. Anlaşmanın müşteri fonlarına dönük talepleri çözüme kavuşturması bekleniyor.

Mahkemenin Anlaşmalara Onay Vermesi Bekleniyor

İflasıyla kripto para dünyasında şok dalgalarına neden olan kripto kredi şirketi Celsius Network, müşteri varlıklarının iadesi için mahkemenin onay vermesini sağlayabilecek bir anlaşmaya varmak üzere. Anlaşmanın fonların geri kazanımını yüzde 5 oranında artırarak dolandırıcılık ve yalan beyan iddialarıyla yapılan müşteri taleplerini çözüme kavuşturacak. Bu anlaşmalar yoluyla 78 milyar dolar fon talebinde bulunan yaklaşık 30 bin müşteri talebinin potansiyel olarak çözüme ulaşması bekleniyor.

Mahkeme yapılan anlaşmaları 10 Ağustos’ta onaylayacak ve Celsius Network’ün yeniden yapılanma planına ilişkin onay duruşması ise Ekim ayında yapılacak. Müşterilerin yıl sonundan önce şirkette kalan kripto paralarını ve diğer varlıklarının ödemelerini almaya başlayabilecekleri üzerinde duruluyor.

Öte yandan bazı müşteriler eski yönetimin müşteri fonlarını kendi çıkarları için kullandığı iddiasıyla tazminat talebinde bulunarak dava açmış olsalar da Celsius Network’ün avukatları müşterilerin platforma yatırdıkları miktardan daha fazlasını alamayacaklarını savunuyor.

Federal Düzenleyici Kurum Şirkete ve Eski CEO’ya Dava Açmıştı

Federal düzenleyici kurum ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bu ayın başında federal mahkemede Celsius Network ve eski CEO’su Alex Mashinsky aleyhine dava açmıştı. SEC’in şirkete ve Mashinsky’ye yönelttiği suçlamalar arasında hileli ve kayıtsız menkul kıymet satış yapmak, yatırımcılara yalan söylemek ve CEL token’in fiyatını manipüle etmek var.

Celsius Network yaklaşık bir yıl önce iflas başvurusunda bulunmuş ve bu da en önemli kripto çöküşlerinden biri olmuştu. Şirketin iflas etmeden önce bir noktada yönetiminde 30 milyar dolar değerinde varlık bulunuyordu.